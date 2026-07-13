La expectativa por el partido de la Selección Argentina ante Inglaterra, programado para este miércoles a las 16:00 horas por la semifinal, impactará de manera directa en la dinámica del comercio sanjuanino. Desde la Cámara de Comercio de San Juan adelantaron a sanjuan8.com cómo se adaptará el sector para que tanto trabajadores como clientes puedan seguir las alternativas del trascendental encuentro.
¿Qué pasará con el comercio en San Juan por la semifinal de Argentina?
Ante el partido contra Inglaterra a las 16:00, la Cámara de Comercio aclaró que la atención de la tarde quedará a libre criterio de cada propietario. Estiman que algunos locales retrasarán su apertura.