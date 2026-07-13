"
San Juan 8
San Juan 8 San Juan 8
San Juan 8
La Red SJ en vivo
Canal 8 en Vivo
San Juan 8 > San Juan > comercio

¿Qué pasará con el comercio en San Juan por la semifinal de Argentina?

Ante el partido contra Inglaterra a las 16:00, la Cámara de Comercio aclaró que la atención de la tarde quedará a libre criterio de cada propietario. Estiman que algunos locales retrasarán su apertura.

La expectativa por el partido de la Selección Argentina ante Inglaterra, programado para este miércoles a las 16:00 horas por la semifinal, impactará de manera directa en la dinámica del comercio sanjuanino. Desde la Cámara de Comercio de San Juan adelantaron a sanjuan8.com cómo se adaptará el sector para que tanto trabajadores como clientes puedan seguir las alternativas del trascendental encuentro.

El presidente de la entidad, Hermes Rodríguez, explicó que la decisión de modificar o mantener los horarios habituales de atención quedará bajo la modalidad de "libre elección" para cada comerciante.

"Por los horarios del partido, seguramente algunos comercios abrirán más tarde en la tarde, pero está liberado a que cada uno lo decida", señaló Rodríguez, llevando tranquilidad sobre la flexibilidad de la jornada.

Te puede interesar...

El titular de la cámara empresaria desdramatizó el impacto que este parate pueda tener en las ventas del día, argumentando que el comportamiento habitual de los clientes juega a favor de la medida. "Por lo general, a primera hora de la tarde asiste muy poca gente, por lo que se perdería solo una hora de comercio", concluyó el dirigente, previendo que la actividad fuerte de la tarde se reactivará una vez finalizado el cruce futbolístico.

Temas

Te puede interesar