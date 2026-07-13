¿Qué pasará con el comercio en San Juan por la semifinal de Argentina?

El presidente de la entidad, Hermes Rodríguez, explicó que la decisión de modificar o mantener los horarios habituales de atención quedará bajo la modalidad de "libre elección" para cada comerciante.

"Por los horarios del partido, seguramente algunos comercios abrirán más tarde en la tarde, pero está liberado a que cada uno lo decida", señaló Rodríguez, llevando tranquilidad sobre la flexibilidad de la jornada.