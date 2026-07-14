- Francia y España se enfrentan en Dallas desde las 16 (horario de la Argentina) por un pase a la final.
- La Roja viene de eliminar a Bélgica, mientras que los galos hicieron lo propio contra Marruecos.
- El ganador enfrentará a Argentina o Inglaterra por el título en Nueva Jersey.
- El encuentro se podrá ver en vivo por Telefe, DSports, TV Pública y Disney+
San Juan 8 > Ovación > Francia
Francia y España se enfrentarán hoy por un lugar en la final del Mundial
Luego de una previa cargada de polémica por las declaraciones de los futbolistas, dos de los grandes aspirantes al título chocan en Dallas.