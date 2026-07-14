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Heladas y bancos de niebla: así están las rutas sanjuaninas este martes

Vialidad Nacional emitió el reporte de las 07:20 horas. Todas las trazas están transitables, pero piden extremar recaudos en el norte y la cordillera por el frío extremo.

Vialidad Nacional presentó el informe oficial sobre el estado de las rutas nacionales en San Juan para este martes 14 de julio de 2026. Según el relevamiento de las 07:20 horas, todos los corredores de la provincia se encuentran habilitados, aunque se solicita transitar con máxima precaución debido a las condiciones climáticas de la mañana, caracterizadas por el congelamiento de calzada y visibilidad reducida. En tanto, personal técnico del organismo permanece desplegado realizando trabajos de mantenimiento vial.

Tramos con precaución por Clima Invernal

Las trazas que se dirigen hacia el norte y la zona de cordillera presentan sectores con alta probabilidad de asfalto congelado y bancos de niebla aislados, los cuales se estima que comenzarán a disiparse con la salida del sol:

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  • Ruta Nacional 149: Tramo Calingasta.

  • Ruta Nacional 149: Tramo Iglesia.

  • Ruta Nacional 40 Norte: Tramo San Juan - Jáchal.

  • Ruta Nacional 40: Tramo Huaco - Límite con La Rioja.

  • Ruta Nacional 150: Tramo Jáchal - Rodeo.

  • Ruta Nacional 150: Tramo Jáchal - Ischigualasto.

Corredores con Transitabilidad Normal

Por su parte, los accesos que vinculan a la provincia con los límites interprovinciales se encuentran totalmente habilitados y transitables para todo tipo de vehículos:

  • Ruta Nacional 40 Sur: Conexión San Juan - Mendoza.

  • Ruta Nacional 20: Conexión San Juan - San Luis.

  • Ruta Nacional 141: Conexión San Juan - La Rioja.

  • Ruta Nacional 153: Tramo Pedernal - Los Berros.

Recomendaciones obligatorias de seguridad

Frente a las bajas temperaturas registradas a primera hora de la mañana, las autoridades recordaron que es obligatorio cumplir con las siguientes medidas:

  • Distancia vial: Mantener la separación obligatoria entre vehículos para evitar choques por alcance si el suelo se encuentra congelado.

  • Niebla: Disminuir la velocidad en los sectores que presenten visibilidad reducida.

  • Maniobras: Evitar movimientos o giros bruscos sobre el pavimento frío para no perder adherencia.

  • Luces y escobillas: Transitar siempre con luces bajas encendidas y constatar el buen estado de los limpiaparabrisas.

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