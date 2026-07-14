Heladas y bancos de niebla: así están las rutas sanjuaninas este martes

Ruta Nacional 149: Tramo Calingasta.

Ruta Nacional 149: Tramo Iglesia.

Ruta Nacional 40 Norte: Tramo San Juan - Jáchal.

Ruta Nacional 40: Tramo Huaco - Límite con La Rioja.

Ruta Nacional 150: Tramo Jáchal - Rodeo.

Ruta Nacional 150: Tramo Jáchal - Ischigualasto.

Corredores con Transitabilidad Normal

Por su parte, los accesos que vinculan a la provincia con los límites interprovinciales se encuentran totalmente habilitados y transitables para todo tipo de vehículos:

Ruta Nacional 40 Sur: Conexión San Juan - Mendoza.

Ruta Nacional 20: Conexión San Juan - San Luis.

Ruta Nacional 141: Conexión San Juan - La Rioja.

Ruta Nacional 153: Tramo Pedernal - Los Berros.

Recomendaciones obligatorias de seguridad

Frente a las bajas temperaturas registradas a primera hora de la mañana, las autoridades recordaron que es obligatorio cumplir con las siguientes medidas: