Vialidad Nacional presentó el informe oficial sobre el estado de las rutas nacionales en San Juan para este martes 14 de julio de 2026. Según el relevamiento de las 07:20 horas, todos los corredores de la provincia se encuentran habilitados, aunque se solicita transitar con máxima precaución debido a las condiciones climáticas de la mañana, caracterizadas por el congelamiento de calzada y visibilidad reducida. En tanto, personal técnico del organismo permanece desplegado realizando trabajos de mantenimiento vial.
Heladas y bancos de niebla: así están las rutas sanjuaninas este martes
Vialidad Nacional emitió el reporte de las 07:20 horas. Todas las trazas están transitables, pero piden extremar recaudos en el norte y la cordillera por el frío extremo.