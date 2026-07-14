Lo engancharon en pleno centro tras intentar robar una camiseta de Argentina

Según informaron las fuentes, empleados del comercio de indumentaria "Amira" alertaron a los efectivos que un sujeto había ingresado al local y, tras un descuido, sustrajo una camiseta de fútbol junto a otras prendas de vestir para luego darse a la fuga.

Operativo cerrojo y detención en flagrancia

Con las características físicas y de vestimenta aportadas por los trabajadores del comercio, los uniformados de la Comisaría 3ª desplegaron de inmediato un operativo cerrojo en las calles aledañas.