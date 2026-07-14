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Lo engancharon en pleno centro tras intentar robar una camiseta de Argentina

Un hombre de 48 años fue detenido por la Policía tras sustraer indumentaria del local "Amira". El operativo cerrojo permitió interceptarlo con la prenda celeste y blanca en su poder.

Un intento de robo en pleno microcentro sanjuanino terminó con un hombre detenido gracias a la rápida intervención del personal policial afectado al Operativo Zona Comercial Centro. El hecho ocurrió este lunes alrededor de las 19:00 horas en inmediaciones de calle Tucumán y Avenida Libertador General San Martín, en el departamento Capital.

Según informaron las fuentes, empleados del comercio de indumentaria "Amira" alertaron a los efectivos que un sujeto había ingresado al local y, tras un descuido, sustrajo una camiseta de fútbol junto a otras prendas de vestir para luego darse a la fuga.

Operativo cerrojo y detención en flagrancia

Con las características físicas y de vestimenta aportadas por los trabajadores del comercio, los uniformados de la Comisaría 3ª desplegaron de inmediato un operativo cerrojo en las calles aledañas.

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A los pocos minutos, la patrulla logró interceptar al sospechoso en el cruce de Tucumán y Libertador. Al realizarle la requisa correspondiente, los efectivos policiales hallaron entre sus pertenencias una camiseta celeste y blanca que coincidía con la robada momentos antes del local comercial.

El detenido fue identificado por la Policía con el apellido Usuna, de 48 años. Tras el procedimiento de rigor y el secuestro de la prenda recuperada, las autoridades judiciales del caso dispusieron el inicio formal del procedimiento especial de Flagrancia.

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