Un intento de robo en pleno microcentro sanjuanino terminó con un hombre detenido gracias a la rápida intervención del personal policial afectado al Operativo Zona Comercial Centro. El hecho ocurrió este lunes alrededor de las 19:00 horas en inmediaciones de calle Tucumán y Avenida Libertador General San Martín, en el departamento Capital.
Lo engancharon en pleno centro tras intentar robar una camiseta de Argentina
Un hombre de 48 años fue detenido por la Policía tras sustraer indumentaria del local "Amira". El operativo cerrojo permitió interceptarlo con la prenda celeste y blanca en su poder.