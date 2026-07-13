Liam Gallagher encendió las redes antes del cruce entre Argentina e Inglaterra: "Es duro estar aquí"

Gallagher también interactuó con otros seguidores. Una usuaria bromeó con que esperaba discutir con él por el partido y el músico respondió con ironía: "Estoy asustado". Más tarde, otro fan puso en duda su confianza en Inglaterra y recordó sus pronósticos fallidos con Manchester City.

"Tengo el presentimiento de que vamos a ganar el Mundial", había publicado tras el triunfo contra Noruega, en otro mensaje que volvió a multiplicarse entre los usuarios de la red social.

El artista viene siguiendo de cerca el Mundial 2026 y en los últimos días publicó varios mensajes de apoyo a la selección inglesa. Tras la clasificación a semifinales celebró que los jugadores y los hinchas adoptaran "Wonderwall" como uno de los himnos del equipo durante el torneo.

El fenómeno también fue respaldado por su hermano Noel Gallagher, quien aseguró que la canción "pertenece al pueblo" y celebró la identificación de los futbolistas con el clásico de Oasis. Incluso, figuras del plantel inglés, como Harry Kane, destacaron que cantar ese tema junto a los hinchas fortaleció el vínculo entre el equipo y el público durante la Copa del Mundo.