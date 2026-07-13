Liam Gallagher revolucionó las redes sociales en la previa de la semifinal del Mundial 2026 entre Argentina e Inglaterra con un mensaje dirigido a los hinchas argentinos. El cantante de Oasis admitió el afecto que siente por el país, aunque dejó en claro que apoyará a la selección inglesa en el decisivo encuentro del miércoles.
Liam Gallagher encendió las redes antes del cruce entre Argentina e Inglaterra: "Es duro estar aquí"
El cantante de Oasis les dedicó un mensaje a los seguidores de nuestro país en la previa del duelo por el Mundial 2026 y protagonizó un intercambio cargado de humor.