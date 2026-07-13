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Liam Gallagher encendió las redes antes del cruce entre Argentina e Inglaterra: "Es duro estar aquí"

El cantante de Oasis les dedicó un mensaje a los seguidores de nuestro país en la previa del duelo por el Mundial 2026 y protagonizó un intercambio cargado de humor.

Liam Gallagher revolucionó las redes sociales en la previa de la semifinal del Mundial 2026 entre Argentina e Inglaterra con un mensaje dirigido a los hinchas argentinos. El cantante de Oasis admitió el afecto que siente por el país, aunque dejó en claro que apoyará a la selección inglesa en el decisivo encuentro del miércoles.

"Es duro estar aquí amando a Argentina y a toda su hermosa gente, pero sin querer que ganen", escribió el músico en su cuenta de X. La publicación se viralizó rápidamente y acumuló miles de visualizaciones, además de cientos de respuestas de usuarios argentinos.

Lejos de generar una discusión, el intercambio estuvo marcado por el humor y el cariño. "Bueno Liam, si gana Argentina volvés a dar unos recitales acá. Y si pierde, también", le respondió un usuario, mientras que otros destacaron que, más allá del resultado, seguirá siendo muy querido por el público argentino.

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Gallagher también interactuó con otros seguidores. Una usuaria bromeó con que esperaba discutir con él por el partido y el músico respondió con ironía: "Estoy asustado". Más tarde, otro fan puso en duda su confianza en Inglaterra y recordó sus pronósticos fallidos con Manchester City.

"Tengo el presentimiento de que vamos a ganar el Mundial", había publicado tras el triunfo contra Noruega, en otro mensaje que volvió a multiplicarse entre los usuarios de la red social.

El artista viene siguiendo de cerca el Mundial 2026 y en los últimos días publicó varios mensajes de apoyo a la selección inglesa. Tras la clasificación a semifinales celebró que los jugadores y los hinchas adoptaran "Wonderwall" como uno de los himnos del equipo durante el torneo.

El fenómeno también fue respaldado por su hermano Noel Gallagher, quien aseguró que la canción "pertenece al pueblo" y celebró la identificación de los futbolistas con el clásico de Oasis. Incluso, figuras del plantel inglés, como Harry Kane, destacaron que cantar ese tema junto a los hinchas fortaleció el vínculo entre el equipo y el público durante la Copa del Mundo.

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