San Juan tiene dos ángeles nuevos: Sheila no despertó y Alma dijo hasta luego

Sheila resistió con una fuerza que dejó sin palabras a quienes la atendían. Pero el martes 7 de julio su cuerpo llegó al límite: sufrió dos paros cardiorrespiratorios en plena internación. Las maniobras de reanimación del equipo médico lograron sostenerla, pero el daño que el prolongado período sin oxigenación causó en sus funciones vitales fue determinante. Cuando le retiraron los sedantes, Sheila no despertó.

Este jueves, su familia lo comunicó con el mensaje más doloroso que puede escribir una familia: "Con el dolor en el alma les queremos contar que Sheila ya no está con nosotros. Una pequeña luchadora. Luchó lo más que pudo. Hoy nos dejó en vida, pero siempre estará en nuestros corazones. Te extrañaremos mucho".

Durante toda la internación, sus padres permanecieron junto a ella sin moverse. Una situación económica difícil, sin empleos estables y con los gastos que implica acompañar a una hija en el hospital, no los detuvo ni un momento. La comunidad sanjuanina respondió con cadenas de oración y campañas de colaboración que se multiplicaron en redes sociales, en un gesto que dejó en claro que Sheila no luchó sola. Nadie que la conociera o que siguiera su historia pudo quedar indiferente.

Sheila tenía 6 años y toda la vida por delante.

Alma Rubiño: "Es solo un hasta luego"

Con esas palabras, la mamá de Alma Rubiño anunció en las redes sociales la partida de la adolescente sanjuanina que desde bebé convivió con la Atrofia Muscular Espinal tipo I, la forma más severa de esta enfermedad que compromete los músculos encargados del movimiento, la respiración y la deglución.

Alma fue diagnosticada cuando era muy pequeña, con un pronóstico que no auguraba una vida larga. Lo que vino después fue una historia de amor, cuidado y resistencia que trascendió San Juan. Su familia lanzó hace más de una década una campaña viral que invitaba a fotografiarse sacando la lengua con la frase "AME, no te queremos", visibilizando una enfermedad que muy pocos conocían. "Queremos concientizar y mostrar que, con mucho amor, se puede. Almita ya superó su pronóstico de vida", decía entonces su papá.

Y vaya si lo superó. El año pasado celebró sus 15 años en una fiesta que fue mucho más que un cumpleaños: fue la demostración más elocuente de que el amor puede más que cualquier diagnóstico. Alma se va dejando un legado real: ayudó a visibilizar la AME, inspiró a otras familias que enfrentan lo mismo y demostró que la calidad de vida no la define un pronóstico médico sino el amor que te rodea.

A las familias Oro Fernández y Rubiño, el abrazo de toda San Juan.