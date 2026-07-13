Un estadounidense impartirá justicia en la semifinal entre Argentina e Inglaterra

El árbitro no le resulta desconocido a Lionel Messi. Fue quien dirigió la final de la Leagues Cup 2023, en la que el capitán argentino conquistó su primer título con Inter Miami tras vencer por penales a Nashville. Además, durante ese torneo compartió varios encuentros con el rosarino en el fútbol estadounidense.

En este Mundial 2026 ya estuvo al frente de tres partidos: el empate entre Países Bajos y Japón (2-2), la victoria de España sobre Uruguay (1-0) y el triunfo de Noruega frente a Brasil (2-1) en los octavos de final. En ese último compromiso debió corregir una decisión tras la intervención del VAR para sancionar un penal, una actuación que generó debate.

La designación también mantiene uno de los criterios que viene aplicando la Comisión de Árbitros de la FIFA durante el torneo: evitar árbitros pertenecientes a las confederaciones de las selecciones involucradas en cada partido, buscando garantizar la mayor neutralidad posible.

Mientras tanto, Argentina continúa ajustando los últimos detalles para un encuentro que promete ser intenso tanto dentro como fuera de la cancha. El equipo de Lionel Scaloni buscará meterse en una nueva final mundialista frente a un rival histórico, en una semifinal que tendrá la mirada del planeta puesta sobre Atlanta.

La terna arbitral completa