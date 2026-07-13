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Un estadounidense impartirá justicia en la semifinal entre Argentina e Inglaterra

La FIFA oficializó la designación arbitral para una de las semifinales más esperadas del Mundial 2026. El estadounidense Ismail Elfath será el encargado de dirigir el duelo entre la Selección argentina e Inglaterra este miércoles en Atlanta.

A menos de 48 horas de una semifinal que paraliza al mundo del fútbol, la FIFA confirmó la terna arbitral que tendrá la responsabilidad de impartir justicia en el choque entre Argentina e Inglaterra, un partido cargado de historia, rivalidad y expectativa por un lugar en la final del Mundial 2026.

El encuentro se disputará este miércoles 15 de julio, desde las 16 (hora argentina), en el Atlanta Stadium, y será dirigido por el estadounidense Ismail Elfath, quien estará acompañado por sus compatriotas Corey Parker y Kyle Atkins como jueces asistentes. El cuarto árbitro será el italiano Maurizio Mariani, mientras que Daniele Bindoni actuará como asistente de reserva.

Elfath, nacido en Casablanca, Marruecos, y nacionalizado estadounidense, integra el panel internacional de la FIFA desde 2016 y acumula más de 300 partidos en su carrera. Habitualmente dirige en la MLS y cuenta con una amplia experiencia en competencias internacionales.

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El árbitro no le resulta desconocido a Lionel Messi. Fue quien dirigió la final de la Leagues Cup 2023, en la que el capitán argentino conquistó su primer título con Inter Miami tras vencer por penales a Nashville. Además, durante ese torneo compartió varios encuentros con el rosarino en el fútbol estadounidense.

En este Mundial 2026 ya estuvo al frente de tres partidos: el empate entre Países Bajos y Japón (2-2), la victoria de España sobre Uruguay (1-0) y el triunfo de Noruega frente a Brasil (2-1) en los octavos de final. En ese último compromiso debió corregir una decisión tras la intervención del VAR para sancionar un penal, una actuación que generó debate.

La designación también mantiene uno de los criterios que viene aplicando la Comisión de Árbitros de la FIFA durante el torneo: evitar árbitros pertenecientes a las confederaciones de las selecciones involucradas en cada partido, buscando garantizar la mayor neutralidad posible.

Mientras tanto, Argentina continúa ajustando los últimos detalles para un encuentro que promete ser intenso tanto dentro como fuera de la cancha. El equipo de Lionel Scaloni buscará meterse en una nueva final mundialista frente a un rival histórico, en una semifinal que tendrá la mirada del planeta puesta sobre Atlanta.

La terna arbitral completa

  • Árbitro principal: Ismail Elfath (Estados Unidos).
  • Asistente 1: Corey Parker (Estados Unidos).
  • Asistente 2: Kyle Atkins (Estados Unidos).
  • Cuarto árbitro: Maurizio Mariani (Italia).
  • Asistente de reserva: Daniele Bindoni (Italia).

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