Paritaria docente: UDAP y AMET aceptaron la propuesta del Gobierno y UDA la rechazó

Valor Índice: Se fijó en 947,2338 para julio; se incrementará un 3% en agosto (llegando a 975,6508); se mantendrá igual en septiembre y subirá otro 3% en octubre para quedar en 1.004,9203.

Sueldo Básico (A01 - Cargo testigo maestro de grado jornada simple): Pasará a $486.878,17 en julio; $501.484,51 en agosto y septiembre; y alcanzará los $516.529,05 en el mes de octubre.

Salarios Netos Garantizados: El Gobierno provincial garantizó un piso neto por cargo (y hasta dos cargos o su equivalente) de $882.573,78 para julio; $909.050,99 para agosto; $916.504,73 para septiembre y $943.999,87 para octubre. El monto incluye el concepto de "Nueva Conectividad San Juan", que se fijó en $51.509,64 para julio y subirá a $54.085,12 en septiembre.

Cláusula de Revisión: Las partes acordaron volver a reunirse el lunes 2 de noviembre a las 15:00 horas para evaluar el desfasaje respecto al IPC acumulado a octubre y calcular la compensación correspondiente.

Cruces y posturas divididas entre los gremios

La paritaria expuso diferencias metodológicas marcadas entre las entidades sindicales. Desde la Unión Docentes Argentinos (UDA), su secretaria general Karina Navarro sostuvo el rechazo fundamentado en que la propuesta "perpetúa los sueldos de pobreza" y reclamó un esquema de indexación mensual directa según la inflación del mes anterior.

Frente a esto, UDAP y AMET aclararon en el acta que decidieron aceptar la propuesta "por razones pragmáticas y considerando el bolsillo de los docentes", remarcando que todos los aumentos logrados bajo este acuerdo son remunerativos, impactando en las jubilaciones. Asimismo, cuestionaron los planteos de UDA acusándolos de postular propuestas con sumas "en negro", acusación que fue rechazada por la propia UDA, la cual aclaró que su reclamo de conectividad apuntaba a un concepto del 22% para lograr un impacto directo en el bolsillo.

Por su parte, los representantes del Ejecutivo salieron al cruce de las críticas por el desfasaje del salario docente. Detallaron que en los últimos 30 meses de gestión el código A01 se incrementó en 104 puntos (frente a los 7 puntos de gestiones anteriores en 12 años) y destacaron que San Juan pasó del penúltimo lugar del país en salarios docentes en noviembre de 2023, a ocupar la posición número 7 en la actualidad.