"
San Juan 8
San Juan 8 San Juan 8
San Juan 8
La Red SJ en vivo
Canal 8 en Vivo
San Juan 8 > San Juan > paritaria

Paritaria docente: UDAP y AMET aceptaron la propuesta del Gobierno y UDA la rechazó

Tras una extensa reunión, el Ejecutivo provincial acordó con dos de los gremios el aumento salarial hasta octubre, que incluye una cláusula de revisión para noviembre. UDA rechazó la oferta y quedó en libertad de acción.

En una nueva sesión de la comisión paritaria realizada este lunes 13 de julio en el Ministerio de Educación, el Gobierno de la provincia y los gremios docentes sellaron un destino dispar para la negociación salarial del segundo semestre de 2026. Los sindicatos UDAP y AMET decidieron aceptar la propuesta oficial priorizando el beneficio inmediato de los trabajadores, mientras que UDA la rechazó con el 99,08% de los votos de sus bases, declarando la "libertad de acción" ante lo que consideran un incremento insuficiente.

La mesa de diálogo, que se extendió hasta altas horas de la noche, contó con la presencia de los ministros Roberto Gutiérrez (Economía) y Emilio Achem (Secretaría General de la Gobernación), junto a las autoridades de Educación y los secretarios generales de los tres gremios representativos.

Los detalles del Acuerdo Salarial aprobado

El acta paritaria firmada por UDAP, AMET y la parte empleadora establece un cronograma de incrementos escalonados en el valor índice y en los salarios netos garantizados hasta el mes de octubre:

Te puede interesar...

  • Valor Índice: Se fijó en 947,2338 para julio; se incrementará un 3% en agosto (llegando a 975,6508); se mantendrá igual en septiembre y subirá otro 3% en octubre para quedar en 1.004,9203.

  • Sueldo Básico (A01 - Cargo testigo maestro de grado jornada simple): Pasará a $486.878,17 en julio; $501.484,51 en agosto y septiembre; y alcanzará los $516.529,05 en el mes de octubre.

  • Salarios Netos Garantizados: El Gobierno provincial garantizó un piso neto por cargo (y hasta dos cargos o su equivalente) de $882.573,78 para julio; $909.050,99 para agosto; $916.504,73 para septiembre y $943.999,87 para octubre. El monto incluye el concepto de "Nueva Conectividad San Juan", que se fijó en $51.509,64 para julio y subirá a $54.085,12 en septiembre.

  • Cláusula de Revisión: Las partes acordaron volver a reunirse el lunes 2 de noviembre a las 15:00 horas para evaluar el desfasaje respecto al IPC acumulado a octubre y calcular la compensación correspondiente.

Cruces y posturas divididas entre los gremios

La paritaria expuso diferencias metodológicas marcadas entre las entidades sindicales. Desde la Unión Docentes Argentinos (UDA), su secretaria general Karina Navarro sostuvo el rechazo fundamentado en que la propuesta "perpetúa los sueldos de pobreza" y reclamó un esquema de indexación mensual directa según la inflación del mes anterior.

Frente a esto, UDAP y AMET aclararon en el acta que decidieron aceptar la propuesta "por razones pragmáticas y considerando el bolsillo de los docentes", remarcando que todos los aumentos logrados bajo este acuerdo son remunerativos, impactando en las jubilaciones. Asimismo, cuestionaron los planteos de UDA acusándolos de postular propuestas con sumas "en negro", acusación que fue rechazada por la propia UDA, la cual aclaró que su reclamo de conectividad apuntaba a un concepto del 22% para lograr un impacto directo en el bolsillo.

Por su parte, los representantes del Ejecutivo salieron al cruce de las críticas por el desfasaje del salario docente. Detallaron que en los últimos 30 meses de gestión el código A01 se incrementó en 104 puntos (frente a los 7 puntos de gestiones anteriores en 12 años) y destacaron que San Juan pasó del penúltimo lugar del país en salarios docentes en noviembre de 2023, a ocupar la posición número 7 en la actualidad.

Temas

Te puede interesar