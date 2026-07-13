Tras varios días estable, el dólar blue retrocedió $10 en San Juan: a cuánto cerró

Con este movimiento, la divisa paralela dejó atrás la estabilidad que había mantenido durante las últimas ruedas y cerró la jornada con una leve corrección en el mercado local.

A nivel nacional, el dólar blue también mostró una baja y finalizó la rueda en $1.500 para la compra y $1.520 para la venta, mientras que el resto de las cotizaciones presentaron escasas variaciones.