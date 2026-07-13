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Tras varios días estable, el dólar blue retrocedió $10 en San Juan: a cuánto cerró

El dólar blue registró una leve baja este lunes en San Juan y cerró la jornada con una cotización de $1.450 para la compra y $1.550 para la venta. De esta manera, el mercado informal cortó la estabilidad que había mostrado en las últimas ruedas y terminó con una caída de $10 respecto de la jornada anterior.

El mercado cambiario informal mostró un leve retroceso en San Juan. Tras haber iniciado la jornada con una cotización de $1.460 para la compra y $1.560 para la venta, el dólar blue terminó el día en $1.450 comprador y $1.550 vendedor, registrando una baja de $10 en ambas puntas.

Con este movimiento, la divisa paralela dejó atrás la estabilidad que había mantenido durante las últimas ruedas y cerró la jornada con una leve corrección en el mercado local.

A nivel nacional, el dólar blue también mostró una baja y finalizó la rueda en $1.500 para la compra y $1.520 para la venta, mientras que el resto de las cotizaciones presentaron escasas variaciones.

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Así cerraron las principales cotizaciones

  • Dólar oficial: $1.457,27 para la compra y $1.508,83 para la venta.
  • Dólar MEP: $1.519,69.
  • Contado con Liquidación (CCL): $1.567,84.
  • Dólar Cripto: $1.558,44.
  • Dólar Banco Nación: $1.460 para la compra y $1.510 para la venta.
  • Dólar mayorista: $1.473 para la compra y $1.482 para la venta.
  • Euro oficial: $1.653,82 para la compra y $1.749,69 para la venta.
  • Real: $289,06 para la compra y $289,23 para la venta.

En San Juan, el blue continúa operando por encima de la cotización registrada en la City porteña, una diferencia habitual debido a la dinámica propia del mercado cambiario provincial.

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