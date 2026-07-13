El mercado cambiario informal mostró un leve retroceso en San Juan. Tras haber iniciado la jornada con una cotización de $1.460 para la compra y $1.560 para la venta, el dólar blue terminó el día en $1.450 comprador y $1.550 vendedor, registrando una baja de $10 en ambas puntas.
Tras varios días estable, el dólar blue retrocedió $10 en San Juan: a cuánto cerró
El dólar blue registró una leve baja este lunes en San Juan y cerró la jornada con una cotización de $1.450 para la compra y $1.550 para la venta. De esta manera, el mercado informal cortó la estabilidad que había mostrado en las últimas ruedas y terminó con una caída de $10 respecto de la jornada anterior.