"El partido de mayor riesgo": seguridad reforzada para Argentina vs. Inglaterra

Como resultado del encuentro, se resolvió triplicar el operativo respecto al desplegado en un partido habitual del Mundial.

Ingresos separados y controles más estrictos

Uno de los principales objetivos será evitar cualquier contacto entre las parcialidades antes del partido.

Para ello, los hinchas argentinos ingresarán al estadio por la Puerta 4, mientras que los simpatizantes ingleses lo harán por la Puerta 3. Además, ambas parcialidades ocuparán cabeceras opuestas dentro del estadio.

Las medidas también alcanzarán al ingreso de los espectadores. No estará permitido ingresar con botellas y todas las bebidas serán entregadas únicamente en vasos dentro del estadio. Tampoco podrán exhibirse banderas, pancartas o indumentaria con mensajes políticos, expresiones de odio o cualquier contenido considerado provocador.

El operativo no se limitará al estadio. Las fuerzas de seguridad incrementarán la presencia policial en los hoteles donde se alojan ambas selecciones, en los traslados oficiales y en los principales puntos turísticos de Atlanta.

También habrá un fuerte despliegue en los alrededores del Mercedes-Benz Stadium y en las zonas donde habitualmente se concentran los hinchas argentinos e ingleses durante la previa de los partidos.

En paralelo, se reforzarán los controles sobre la venta ilegal de entradas y la comercialización de mercadería falsificada, mientras que organismos federales estadounidenses también intensificarán los operativos preventivos en rutas y puntos de acceso a la ciudad.

Desde el Gobierno argentino solicitaron especialmente reforzar la vigilancia en los sectores donde suelen autoconvocarse los simpatizantes nacionales.

Además, recordaron que cualquier argentino que protagonice hechos de violencia o disturbios podrá ser incorporado al Registro Nacional de Personas con Derecho de Admisión, lo que le impedirá asistir a espectáculos deportivos en Argentina.

Miles de argentinos ya comenzaron a llegar a Atlanta desde distintos puntos de Estados Unidos, especialmente desde Kansas City, donde la Selección eliminó a Suiza, y desde Miami, ciudad que concentra una de las comunidades argentinas más importantes del país.

También se espera un importante arribo de hinchas directamente desde Argentina, impulsado por vuelos especiales organizados para acompañar al equipo de Lionel Scaloni.

Del otro lado también habrá una fuerte presencia inglesa. La tradicional convocatoria de sus hinchas, sumada a la numerosa comunidad británica residente en Estados Unidos, anticipa un estadio colmado y una de las mayores movilizaciones de público del torneo.

La semifinal más buscada del Mundial

La enorme expectativa también quedó reflejada en el mercado de entradas. Los tickets para Argentina-Inglaterra prácticamente duplican los valores de la otra semifinal entre España y Francia. En la reventa, las ubicaciones más económicas superan los 2.000 dólares, mientras que las plateas cercanas al campo de juego parten desde 3.500 dólares. Los paquetes VIP llegan incluso a los 10.000 dólares.

Con semejante escenario, Atlanta se prepara para recibir una semifinal que promete mucho más que fútbol: un clásico mundial cargado de historia, rivalidad y una organización de seguridad diseñada para garantizar que todo se desarrolle dentro de un clima de paz.