La provincia de San Juan entra en la cuenta regresiva para recibir una nueva edición del Ironman, una de las competencias triatléticas más exigentes del planeta. El evento albergará a 1.800 atletas provenientes de 44 países, quienes enfrentarán el primer gran reto en el dique Punta Negra: casi 4 kilómetros de natación en aguas a baja temperatura para el día domingo 1 de noviembre.
Ironman en San Juan: el desafío de nadar 4 km en aguas heladas
Rubén Sciutto, socio gerente de la competencia, confirmó que el agua está en óptimas condiciones y aprobada por la organización. El evento reunirá a 1.800 atletas de 44 países y arrancará este miércoles con la Expo.