Ironman en San Juan: el desafío de nadar 4 km en aguas heladas

Respecto a este punto clave de la prueba, Rubén Sciutto, socio gerente de Ironman San Juan, llevó tranquilidad a los competidores tras los controles técnicos: "El agua está muy bien y fue totalmente aceptada por Ironman. Se dará la natación como corresponde, el competidor de Ironman utilizará traje de neopreno y cada uno conoce muy bien las condiciones", detalló Sciutto, quien además remarcó el entusiasmo del circuito internacional con la sede provincial: "San Juan hizo los deberes muy bien, nos encanta y nos hemos enamorado de la provincia".

Por su parte, el subsecretario de Alto Rendimiento, Eduardo Cerimedio, brindó detalles sobre el cronograma oficial en conversación con Canal 8: "Este miércoles empieza la Expo Ironman, que estará abierta de 11 a 21 horas. El viernes se disputará la distancia corta (51.50) y el domingo llegará la competencia principal, la prueba reina del evento".