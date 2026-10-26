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Ironman en San Juan: el desafío de nadar 4 km en aguas heladas

Rubén Sciutto, socio gerente de la competencia, confirmó que el agua está en óptimas condiciones y aprobada por la organización. El evento reunirá a 1.800 atletas de 44 países y arrancará este miércoles con la Expo.

La provincia de San Juan entra en la cuenta regresiva para recibir una nueva edición del Ironman, una de las competencias triatléticas más exigentes del planeta. El evento albergará a 1.800 atletas provenientes de 44 países, quienes enfrentarán el primer gran reto en el dique Punta Negra: casi 4 kilómetros de natación en aguas a baja temperatura para el día domingo 1 de noviembre.

Respecto a este punto clave de la prueba, Rubén Sciutto, socio gerente de Ironman San Juan, llevó tranquilidad a los competidores tras los controles técnicos: "El agua está muy bien y fue totalmente aceptada por Ironman. Se dará la natación como corresponde, el competidor de Ironman utilizará traje de neopreno y cada uno conoce muy bien las condiciones", detalló Sciutto, quien además remarcó el entusiasmo del circuito internacional con la sede provincial: "San Juan hizo los deberes muy bien, nos encanta y nos hemos enamorado de la provincia".

Por su parte, el subsecretario de Alto Rendimiento, Eduardo Cerimedio, brindó detalles sobre el cronograma oficial en conversación con Canal 8: "Este miércoles empieza la Expo Ironman, que estará abierta de 11 a 21 horas. El viernes se disputará la distancia corta (51.50) y el domingo llegará la competencia principal, la prueba reina del evento".

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Operativo de tránsito sin cortes totales

Desde la organización y el área de Deportes confirmaron cómo será la circulación vehicular durante las jornadas deportivas para no perjudicar la rutina de la provincia:

  • Viernes: No se realizarán cortes totales de calles, sino parciales con prioridad de paso para el transporte público. Por la mañana (entre las 11 y las 12), se cortará calle Nuche.

  • Domingo: Durante la prueba principal, el recorrido abarcará zonas como Costanera, RIM 22, Centenario, Ruta 40 (Norte y Sur) y Avenida Circunvalación. No se interrumpirá el tránsito en ningún momento, ya que la competencia ocupará exclusivamente una mano de las avenidas y rutas.

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