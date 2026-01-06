Clases, recesos y cierre del ciclo: así será el año escolar en San Juan

San Juan empieza en marzo

En el caso de San Juan, el ciclo lectivo 2026 dará inicio el 2 de marzo, misma fecha prevista para las provincias de Buenos Aires, Catamarca, Chaco, Córdoba, Corrientes, Entre Ríos, Formosa, La Pampa, La Rioja, Misiones, Río Negro, Salta, Santa Fe y Tucumán.

Este dato resulta central para las familias sanjuaninas, ya que permite extender el descanso estival, planificar vacaciones, organizar actividades laborales y prever el regreso a la rutina escolar cuando el año recién comienza.

Vacaciones de invierno: fechas confirmadas

Respecto al receso invernal, San Juan tendrá vacaciones de invierno del 6 al 17 de julio, coincidiendo con Córdoba, Entre Ríos, Jujuy, Mendoza, San Luis y Santa Fe.

En otras jurisdicciones, el receso será del 20 al 31 de julio (Buenos Aires, CABA, Santiago del Estero y Chaco) y del 13 al 24 de julio en provincias como Corrientes, Formosa, La Pampa, La Rioja, Misiones, Neuquén, Río Negro, Salta, Santa Cruz, Tierra del Fuego y Tucumán.

Cuándo termina el ciclo lectivo

En cuanto al cierre del año escolar, San Juan finalizará las clases el 18 de diciembre, al igual que CABA, Catamarca, Chaco, Chubut, Córdoba, Corrientes, Entre Ríos, Jujuy, La Rioja, Neuquén, Río Negro, Salta, San Luis, Santa Cruz, Santa Fe, Santiago del Estero, Tierra del Fuego y Tucumán.

Por su parte, Buenos Aires, Mendoza y Misiones concluirán el ciclo el 22 de diciembre, mientras que La Pampa lo hará el 23 de diciembre.

Con el calendario ya definido y el año apenas iniciado, las fechas escolares vuelven a funcionar como una herramienta clave para anticipar tiempos de descanso, organizar la vida cotidiana y saber hasta cuándo “relajarse” antes del regreso pleno a la rutina.