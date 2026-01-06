"
San Juan 8
San Juan 8 San Juan 8
San Juan 8
La Red SJ en vivo
Canal 8 en Vivo
San Juan 8 > San Juan > CLASES

Clases, recesos y cierre del ciclo: así será el año escolar en San Juan

Con el año recién comenzado, se conoció el calendario escolar 2026. En San Juan, las clases arrancan en marzo y el cronograma permite anticipar descansos, vacaciones y organización familiar.

El Ministerio de Capital Humano, a través de la Secretaría de Educación, oficializó el calendario escolar correspondiente al ciclo lectivo 2026 en todo el país, luego de que quedaran definidos los feriados nacionales y provinciales. El esquema vuelve a poner sobre la mesa una cuestión clave para las familias: ordenar la agenda cuando el año todavía está en sus primeros días.

Según lo informado por fuentes oficiales, los ministros de Educación de las 24 jurisdicciones ratificaron el compromiso de garantizar 190 días de clases efectivas, tal como lo establece la normativa vigente.

El inicio del ciclo lectivo será escalonado. Las clases comenzarán el 18 de febrero en Santiago del Estero, mientras que en Tierra del Fuego el arranque será el 24 de febrero. En tanto, CABA, Mendoza, Neuquén y Santa Cruz iniciarán el 25 de febrero, y Chubut, Jujuy y San Luis lo harán el 23 de febrero.

Te puede interesar...

San Juan empieza en marzo

En el caso de San Juan, el ciclo lectivo 2026 dará inicio el 2 de marzo, misma fecha prevista para las provincias de Buenos Aires, Catamarca, Chaco, Córdoba, Corrientes, Entre Ríos, Formosa, La Pampa, La Rioja, Misiones, Río Negro, Salta, Santa Fe y Tucumán.

Este dato resulta central para las familias sanjuaninas, ya que permite extender el descanso estival, planificar vacaciones, organizar actividades laborales y prever el regreso a la rutina escolar cuando el año recién comienza.

Vacaciones de invierno: fechas confirmadas

Respecto al receso invernal, San Juan tendrá vacaciones de invierno del 6 al 17 de julio, coincidiendo con Córdoba, Entre Ríos, Jujuy, Mendoza, San Luis y Santa Fe.

En otras jurisdicciones, el receso será del 20 al 31 de julio (Buenos Aires, CABA, Santiago del Estero y Chaco) y del 13 al 24 de julio en provincias como Corrientes, Formosa, La Pampa, La Rioja, Misiones, Neuquén, Río Negro, Salta, Santa Cruz, Tierra del Fuego y Tucumán.

Cuándo termina el ciclo lectivo

En cuanto al cierre del año escolar, San Juan finalizará las clases el 18 de diciembre, al igual que CABA, Catamarca, Chaco, Chubut, Córdoba, Corrientes, Entre Ríos, Jujuy, La Rioja, Neuquén, Río Negro, Salta, San Luis, Santa Cruz, Santa Fe, Santiago del Estero, Tierra del Fuego y Tucumán.

Por su parte, Buenos Aires, Mendoza y Misiones concluirán el ciclo el 22 de diciembre, mientras que La Pampa lo hará el 23 de diciembre.

Con el calendario ya definido y el año apenas iniciado, las fechas escolares vuelven a funcionar como una herramienta clave para anticipar tiempos de descanso, organizar la vida cotidiana y saber hasta cuándo “relajarse” antes del regreso pleno a la rutina.

Temas

Te puede interesar