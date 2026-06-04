Las clases de apoyo abren inscripciones a alumnos de secundaria

Los interesados deberán presentar fotocopia del DNI del estudiante y de su progenitor o tutor, además de una copia de la partida de nacimiento del alumno.

Los cupos son limitados, por lo que las inscripciones permanecerán abiertas hasta completar la capacidad disponible en cada sede.

El programa forma parte de las acciones que impulsa el Ministerio de Educación a través del Plan de Alfabetización “Comprendo y Aprendo”, para acompañar a los estudiantes durante el ciclo lectivo, generando espacios de apoyo complementarios que contribuyan a mejorar los aprendizajes y favorecer la permanencia en el sistema educativo.

La ministra de Educación, Silvia Fuentes, destacó que “acompañar a los estudiantes es una prioridad. Este programa permite generar nuevas oportunidades para que los jóvenes puedan reforzar contenidos, superar dificultades y avanzar en sus estudios con más herramientas y acompañamiento”.

Las clases se desarrollarán en establecimientos educativos ubicados en distintos departamentos de la provincia, facilitando el acceso de los estudiantes a la propuesta.

Las sedes habilitadas son:

- Capital: escuela Normal Superior General San Martín.

- Rawson: EPET N° 3.

- Rivadavia: Colegio Provincial de Rivadavia.

- Chimbas: escuela Jorge Luis Borges.

- Santa Lucía: EPET N° 8.

- Pocito: escuela Froilán Ferrero.