"
San Juan 8
San Juan 8 San Juan 8
San Juan 8
La Red SJ en vivo
Canal 8 en Vivo
San Juan 8 > San Juan > capacitaciones

Capacitaciones TI en el Museo de la Historia Urbana: tecnología, inclusión y futuro

Formación gratuita para distintos públicos, con inscripción previa y cupos limitados.

La Municipalidad de la Ciudad de San Juan invita a participar de las Capacitaciones en Tecnología de la Información (TI) que se llevarán a cabo durante el mes de agosto en el Museo de la Historia Urbana. Las actividades son gratuitas y con cupos limitados, por lo que la inscripción previa es obligatoria y se realiza mediante escaneo de un código QR.

Estas propuestas están destinadas a fortalecer los conocimientos tecnológicos de los vecinos, fomentando la inclusión digital, laboral y financiera. Las capacitaciones están dirigidas a ciudadanos interesados en aprender o actualizar sus conocimientos sobre herramientas digitales.

Cronograma de capacitaciones

Te puede interesar...

• Martes 12/08 a las 11:00. Inteligencia Artificial para principiantes: Qué es la IA, tipos, problemáticas y oportunidades.

• Martes 12/08 a las 15:30. Ciberseguridad para adolescentes: Prevención de cyberbullying, sexting y grooming.

• Jueves 14/08 a las 11:00. Uso básico de celular: Aplicaciones, cámara, contactos, conexión a internet y WhatsApp.

• Martes 19/08 a las 11:00. Algoritmos Inteligentes: Conceptos claves, tipos de algoritmos y su relación con la IA.

• Martes 19/08 a las 15:30. Venta por Internet: Negocios digitales, billeteras virtuales y publicidad online.

• Miércoles 20/08 a las 11:00. Finanzas Personales: Presupuesto, ahorro, inversiones y gestión de finanzas.

• Jueves 21/08 a las 11:00. Fotografía de Producto: Técnicas para mejorar la imagen de productos con el celular.

• Martes 26/08 a las 11:00. ChatGPT: La IA a nuestro servicio nuestro. Herramientas prácticas con Inteligencia Artificial.

• Martes 26/08 a las 15:30. Storytelling: Comunicar con impacto a través de historias.

• Miércoles 27/08 a las 11:00. Explorando la creatividad en la era de la IA: Herramientas digitales para docentes y entornos educativos.

• Jueves 28/08 a las 11.00. Cibercuidados para adolescentes: Reconocimiento y prevención del acoso en redes sociales.

Temas

Te puede interesar