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Siete proyectos liderados por jóvenes de Jáchal culminaron el programa "Ideas en Transformación"

Tras meses de capacitación y mentoría, los participantes del programa expusieron sus proyectos ante referentes del ecosistema emprendedor sanjuanino y autoridades de la empresa como Ron Hoschtein, actual CEO de Vicuña.

Con la presentación de siete proyectos finalistas y sus respectivos productos mínimos viables, concluyó en Jáchal el programa “Ideas en Transformación”, una iniciativa que desde agosto de 2025 promovió el talento, la creatividad y el espíritu emprendedor de jóvenes del departamento.

El evento de cierre, realizado durante mayo, marcó el final de un proceso que comenzó con una etapa de sensibilización y un concurso desarrollado entre abril y julio del año pasado. El programa estuvo destinado a jóvenes de entre 18 y 25 años egresados de escuelas secundarias de Jáchal, quienes durante varios meses participaron de capacitaciones, mentorías y procesos de incubación para convertir sus ideas en proyectos concretos.

A lo largo de la experiencia, los equipos adquirieron herramientas fundamentales para garantizar la sostenibilidad de sus emprendimientos. Entre los principales contenidos trabajados se incluyeron la elaboración de planes de negocio, modelos de gestión, análisis de mercado, flujo de caja, identificación de fuentes de financiamiento y estrategias para el desarrollo comercial.

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La formación también puso especial énfasis en el fortalecimiento de habilidades blandas, incorporando mentorías en comunicación, trabajo en equipo, resolución de problemas y adaptación a contextos cambiantes. Como parte del proceso, los participantes realizaron pruebas de mercado para validar sus propuestas y administraron capital semilla no reembolsable, asignado a partir de planes de inversión y mecanismos de rendición de fondos.

Diversidad de proyectos con impacto local

Los siete emprendimientos finalistas reflejan la diversidad productiva, social y tecnológica de la juventud jachallera.

Entre ellos se encuentra ABEYRA, una propuesta de industrias creativas dedicada a la confección de indumentaria urbana con diseños inspirados en la identidad regional. También sobresale ATALAYA, un proyecto orientado a brindar servicios y soluciones en el ámbito de la comunicación.

En el sector productivo se destaca Establecimiento Don Alejandro, emprendimiento enfocado en la cría y producción de carne de conejo como alternativa agropecuaria innovadora para la región.

Por su parte, GEOTESTIGOS desarrolla actividades vinculadas a la carpintería y al diseño de estructuras de madera, mientras que HYDROSUN apuesta por la sustentabilidad mediante un sistema de bombeo de agua alimentado con energía solar.

La gastronomía también tuvo representación a través de Sabores con Sentido, un emprendimiento dedicado a la elaboración de productos de panadería y servicios de catering. En tanto, GRL Salud propone una iniciativa de fuerte impacto social mediante talleres de fortalecimiento cognitivo y relacional, además de acompañamiento domiciliario para personas mayores.

Un modelo para replicar

La experiencia permitió demostrar el valor de combinar capacitación técnica, mentorías especializadas y apoyo financiero estratégico para fortalecer el entramado productivo juvenil y generar nuevas oportunidades de desarrollo local.

Desde la Fundación Vicuña, el gerente de Programas, Marcos de la Iglesia, destacó la importancia de la iniciativa y señaló que el objetivo a futuro es extender esta metodología a otras comunidades de la región.

“Con miras al futuro, el objetivo institucional radica en poder capitalizar este modelo metodológico para trasladar la experiencia a otras comunidades de la región, adaptando las herramientas de incubación a las realidades socio-productivas de cada territorio y continuar promoviendo la innovación y el desarrollo sostenible”, expresó.

La consolidación de “Ideas en Transformación” deja como resultado una nueva generación de emprendedores que logró convertir ideas en proyectos concretos, aportando innovación, diversificación económica y compromiso social al desarrollo de Jáchal.

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