Reválida de guardavidas: las evaluaciones serán más exigentes

La labor de los guardavidas se encuentra reconocida legalmente por la Ley Nacional N° 27.155, normativa que establece la importancia de esta profesión y la responsabilidad que implica la protección de la vida humana en ámbitos acuáticos. A su vez, la Ley Provincial Náutica 826-G permite a la jurisdicción provincial establecer estándares superiores a los mínimos nacionales, cuando las condiciones de seguridad así lo requieran.

En este sentido, desde Seguridad Náutica se resolvió elevar las marcas de evaluación hacia estándares internacionales sugeridos por la International Life Saving Federation (ILS), con el propósito de jerarquizar la profesión y posicionar al cuerpo de guardavidas de San Juan como un referente de excelencia y seguridad.

A partir de la próxima convocatoria, las evaluaciones incluirán pruebas de:

•Nado continuo de 400 metros, con una marca de 8 minutos para guardavidas y de 7 minutos 30 segundos para personal náutico;

•Pedestrismo de 1000 metros en 4 minutos 45 segundos;

•Pruebas de fuerza, que contemplan plancha baja durante un minuto y extensiones de brazos en un minuto, con 40 repeticiones para varones y 30 para mujeres.

•También se evaluará técnica subacuática, mediante apnea dinámica de 20 metros y búsqueda subacuática.

•Además, será obligatoria la capacitación teórica en RCP, primeros auxilios y protocolos de actuación.

En el caso del personal náutico, las instancias de evaluación incorporarán contenidos específicos vinculados a la Ley Náutica 826-G, manejo y cuidado de embarcaciones neumáticas, y protocolos de guardias de Seguridad Náutica en ríos y diques.

Las pruebas fueron diseñadas para medir capacidades fundamentales en el desempeño profesional, como la resistencia aeróbica para sostener guardias prolongadas, la fuerza necesaria para el remolque de víctimas en condiciones adversas y el control técnico bajo el agua, considerado indispensable para operaciones de búsqueda y rescate.

Desde Seguridad Náutica destacaron que el incremento en el nivel de exigencia tiene como finalidad fortalecer y jerarquizar la tarea de los guardavidas. “Un guardavidas mejor preparado es un guardavidas más seguro para sí mismo y mucho más capaz de proteger la vida del ciudadano y del público en general”, remarcaron.

Finalmente, la Secretaría de Deportes convocó a los guardavidas de la provincia a prepararse con el compromiso y la responsabilidad que demanda la labor, con el objetivo de seguir elevando la calidad del servicio en San Juan.