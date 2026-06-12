Entre dudas y recuerdos, Argentina prepara su estreno mundialista

Paradójicamente, aquel golpe terminó siendo el punto de partida de una campaña histórica que culminó con la tercera estrella para Argentina.

Tras el sorteo, el entrenador argentino dejó en claro que no existe margen para subestimar a ninguno de los rivales de la zona. "Son rivales difíciles. Austria hizo una gran clasificación y creemos que es un muy buen equipo. Argelia también, por su estilo de juego, es un rival a tener en cuenta. Jordania también hizo una gran clasificación y hay que jugar los partidos", advirtió.

Las declaraciones reflejan una postura que se consolidó después de la experiencia en Qatar. La diferencia de jerarquía o historia no garantiza resultados en una Copa del Mundo y el cuerpo técnico busca que el equipo llegue al estreno con máxima concentración.

image

Las dudas físicas que preocupan

Además del análisis futbolístico, Scaloni sigue de cerca la evolución física de varios jugadores. La situación más delicada es la de Nicolás Tagliafico, quien padece un desgarro de grado uno en el sóleo izquierdo y prácticamente quedó descartado para el debut.

Por esa razón, Facundo Medina aparece como la principal alternativa para ocupar el lateral izquierdo, aunque también existe la posibilidad de que Nicolás González sea utilizado en ese sector.

En el arco, Emiliano Martínez volvió a entrenarse con normalidad y se perfila para ser titular, mientras que en la defensa persisten algunas incógnitas vinculadas al estado físico de Nahuel Molina y Gonzalo Montiel.

image

A pocos días del debut, el cuerpo técnico todavía mantiene algunas dudas en la formación inicial. La probable alineación sería:

Emiliano Martínez; Nahuel Molina o Gonzalo Montiel, Cristian Romero, Nicolás Otamendi o Lisandro Martínez, Facundo Medina o Nicolás González; Rodrigo De Paul, Enzo Fernández, Alexis Mac Allister y Exequiel Palacios o Thiago Almada; Lionel Messi y Julián Álvarez o Lautaro Martínez.

La base del plantel campeón del mundo continúa intacta, aunque Scaloni evalúa variantes para administrar las cargas físicas de algunos futbolistas que llegan entre algodones.

Un estreno para empezar a escribir otra historia

Argentina sabe que el objetivo es volver a pelear por la Copa del Mundo. Pero antes deberá superar el primer desafío.

El recuerdo de Arabia Saudita funciona como advertencia y enseñanza. La Selección aprendió en Qatar que los Mundiales no dan margen para relajaciones y que cada partido exige máxima intensidad desde el primer minuto. Ahora, en Kansas City, comenzará una nueva historia. Y la Scaloneta buscará que el estreno sea el primer paso hacia otra gran ilusión mundialista.