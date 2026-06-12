Ander Herrera se despidió de Boca: "Voy a ser hincha para el resto de mi vida"

Embed - El Canal de Boca on Instagram: "Ander Herrera se despide de Boca con el corazón en la mano Emoción, respeto y gratitud " View this post on Instagram

El futbolista también dedicó palabras de agradecimiento a la dirigencia que lo incorporó al club y mencionó especialmente al presidente Juan Román Riquelme. “Agradecer muchísimo la oportunidad que me ha dado el club para jugar aquí. También agradecer a los dirigentes que me dieron la oportunidad de jugar en este club, a Román en particular”, señaló.

Herrera aprovechó además para desearle éxitos al nuevo cuerpo técnico y recordó con afecto a sus compañeros de plantel. “Ha sido un año y medio maravilloso, he conocido gente increíble y he tenido la suerte de compartir vestuario con compañeros que voy a considerar amigos para el resto de mi vida”, afirmó.

Embed - Frecuencia Boca on Instagram: "Ander #Herrera se despidió de @bocajrs con este video saludando a los hinchas. De mutuo acuerdo con el club rescindió su contrato a falta de 6 meses de finalizarlo. Gracias a vos Vasco, más allá de que lo deportivo no fue lo esperado, entendiste desde el minuto cero los colores que representabas Lo mejor para vos y tu familia" View this post on Instagram

En el tramo final de su despedida, el español destacó el vínculo que construyó con la institución y con la Argentina. “Me llevo una hija nacida en Buenos Aires, que junto a mis otras dos hijas y mi mujer ya somos una familia de bosteros para el resto de nuestra vida”, expresó. Y concluyó con un mensaje que rápidamente emocionó a los hinchas: “El club tiene a un bostero en Europa y siempre que me necesite ahí voy a estar. Gracias por todo y aguante Boca”.