"
San Juan 8
San Juan 8 San Juan 8
San Juan 8
La Red SJ en vivo
Canal 8 en Vivo
San Juan 8 > Policiales > imputaron

Imputaron a dos prestamistas por ataques de la barra de San Martín

La Justicia formalizó la investigación contra Fernando Moya y Franco Maurín Vargas, vinculados a la interna entre “La Banda del Pueblo Viejo” y “La Nueva Generación”.

Este jueves, la Justicia avanzó en la causa por los violentos enfrentamientos entre facciones de la hinchada de San Martín y formalizó la investigación contra dos nuevos detenidos: Fernando Moya, trabajador municipal y prestamista, y Franco Maurín Vargas, también prestamista. Ambos son el cuarto y quinto involucrados en la interna que enfrenta a “La Banda del Pueblo Viejo” y “La Nueva Generación”.

Los detenidos comparecieron ante la jueza de Garantías, Flavia Allende, para escuchar la imputación formulada por el Ministerio Público Fiscal, que los señala como protagonistas de una serie de hechos violentos vinculados a las disputas de la barra.

La fiscalía, a cargo de Daniela Pringles, detalló que Fernando Moya, integrante de la Banda del Pueblo Viejo, estuvo involucrado en al menos tres episodios. El primero ocurrió a principios de julio, cuando se presentó en la casa de una mujer del Barrio Costa Canal junto a otros sujetos, uno de ellos armado, intentando ingresar y disparando al aire. En otro episodio semanas después, desde un auto dispararon frente a la vivienda de una mujer de apellido Sanduay, dejando marcas de balas y vainas servidas. El tercer hecho fue similar: un grupo atacó la puerta de la casa de una mujer de apellido Garrido, disparando al aire y golpeando la puerta.

Te puede interesar...

Por su parte, Maurín fue imputado por agredir a un hombre que salía de trabajar en el obrador municipal de Capital. Debido a sus antecedentes, no pudo acceder a una pena condicional y se dictó prisión preventiva efectiva. Su abogado solicitó prisión domiciliaria por cuestiones familiares y de salud de su pareja, lo que fue aceptado. La jueza Allende le impuso tres meses de preventiva con tobillera electrónica.

Con estas detenciones, la investigación ya cuenta con cinco imputados, tras los primeros arrestos de Facundo Exequiel Asís, Agustín Nicolás Agüero y Marcelo González, todos vinculados a los enfrentamientos violentos que la Policía y la Justicia vienen siguiendo desde hace más de dos meses.

Temas

Te puede interesar