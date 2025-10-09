Imputaron a dos prestamistas por ataques de la barra de San Martín

Los detenidos comparecieron ante la jueza de Garantías, Flavia Allende, para escuchar la imputación formulada por el Ministerio Público Fiscal, que los señala como protagonistas de una serie de hechos violentos vinculados a las disputas de la barra.

La fiscalía, a cargo de Daniela Pringles, detalló que Fernando Moya, integrante de la Banda del Pueblo Viejo, estuvo involucrado en al menos tres episodios. El primero ocurrió a principios de julio, cuando se presentó en la casa de una mujer del Barrio Costa Canal junto a otros sujetos, uno de ellos armado, intentando ingresar y disparando al aire. En otro episodio semanas después, desde un auto dispararon frente a la vivienda de una mujer de apellido Sanduay, dejando marcas de balas y vainas servidas. El tercer hecho fue similar: un grupo atacó la puerta de la casa de una mujer de apellido Garrido, disparando al aire y golpeando la puerta.