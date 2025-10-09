Este jueves, la Justicia avanzó en la causa por los violentos enfrentamientos entre facciones de la hinchada de San Martín y formalizó la investigación contra dos nuevos detenidos: Fernando Moya, trabajador municipal y prestamista, y Franco Maurín Vargas, también prestamista. Ambos son el cuarto y quinto involucrados en la interna que enfrenta a “La Banda del Pueblo Viejo” y “La Nueva Generación”.
Imputaron a dos prestamistas por ataques de la barra de San Martín
La Justicia formalizó la investigación contra Fernando Moya y Franco Maurín Vargas, vinculados a la interna entre “La Banda del Pueblo Viejo” y “La Nueva Generación”.