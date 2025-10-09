El Teatro del Bicentenario fue escenario de una velada única para celebrar los 20 años de Veladero, con música y emoción en la Gala de Ganadores del Concurso Internacional de Canto Lírico – Ópera Cangemi, en su segunda edición. La actividad contó con una gran concurrencia y la presencia de autoridades provinciales, representantes de Barrick y referentes del ámbito cultural.
Veladero celebró sus 20 años con una noche de gala y jóvenes voces líricas
La minera conmemoró dos décadas de trabajo en San Juan acompañando la Gala de Ganadores del Concurso Internacional de Canto Lírico Cangemi.