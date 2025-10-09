"
Veladero celebró sus 20 años con una noche de gala y jóvenes voces líricas

La minera conmemoró dos décadas de trabajo en San Juan acompañando la Gala de Ganadores del Concurso Internacional de Canto Lírico Cangemi.

El Teatro del Bicentenario fue escenario de una velada única para celebrar los 20 años de Veladero, con música y emoción en la Gala de Ganadores del Concurso Internacional de Canto Lírico – Ópera Cangemi, en su segunda edición. La actividad contó con una gran concurrencia y la presencia de autoridades provinciales, representantes de Barrick y referentes del ámbito cultural.

La reconocida soprano Verónica Cangemi, organizadora del certamen junto al Ministerio de Turismo, Cultura y Deporte y la empresa minera Andina, abrió el encuentro con un mensaje cargado de gratitud y compromiso hacia las nuevas generaciones de artistas.

“Esto nace de mi propia experiencia, fue algo que me cambió la vida y fue gracias a que entre todos pusieron un poco, por eso me emociona que hoy estemos acá, con apoyo de todos”, expresó Cangemi, quien además dedicó el máximo galardón del concurso al nombre de su madre, Fenicia Cangemi, sanjuanina de origen.

El Premio Fenicia Cangemi, dotado con US$5.000, fue otorgado a Gamaliel Reynoso Mejía, de México. También fueron reconocidos Santiago Andrés Delpiano Techera (Uruguay), Javier Esau Álvarez Rodríguez (México), Virginia Lucero Guevara (Comodoro Rivadavia) y Pía Gray (Córdoba).

La gala contó con la participación del gobernador Marcelo Orrego, el ministro de Turismo, Cultura y Deporte, Guido Romero, la intendenta de Capital, Susana Laciar, y autoridades de Barrick, quienes acompañaron el cierre cultural de este aniversario.

Con jóvenes talentos, ópera y emoción, la celebración de Veladero marcó un nuevo capítulo en el vínculo entre la minería, la cultura y el impulso al arte en San Juan.

