Veladero celebró sus 20 años con una noche de gala y jóvenes voces líricas

La reconocida soprano Verónica Cangemi, organizadora del certamen junto al Ministerio de Turismo, Cultura y Deporte y la empresa minera Andina, abrió el encuentro con un mensaje cargado de gratitud y compromiso hacia las nuevas generaciones de artistas.

“Esto nace de mi propia experiencia, fue algo que me cambió la vida y fue gracias a que entre todos pusieron un poco, por eso me emociona que hoy estemos acá, con apoyo de todos”, expresó Cangemi, quien además dedicó el máximo galardón del concurso al nombre de su madre, Fenicia Cangemi, sanjuanina de origen.