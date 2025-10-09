"
San Juan 8
San Juan 8 San Juan 8
San Juan 8
La Red SJ en vivo
Canal 8 en Vivo
San Juan 8 > San Juan > jueves

El calor primaveral se hace sentir: se viene un jueves con máxima de 33°C

La jornada de este 9 de octubre se presentará despejada, con una mínima de 13°C y una máxima que trepará hasta los 33°C.

A lo largo del día, el sol será protagonista y la temperatura máxima alcanzará los 33°C, marcando un notorio aumento respecto a jornadas anteriores. La visibilidad será buena, de 15 kilómetros, y el tiempo se mantendrá estable, sin pronóstico de lluvias ni nubosidad significativa.

El amanecer se registró a las 07:01 y el atardecer será a las 19:42, ofreciendo un día extenso y luminoso, ideal para actividades al aire libre.

De esta manera, el calor de la primavera empieza a hacerse sentir con fuerza en la provincia, anticipando un fin de semana de temperaturas elevadas y tardes soleadas.

Te puede interesar...

Temas

Te puede interesar