A lo largo del día, el sol será protagonista y la temperatura máxima alcanzará los 33°C, marcando un notorio aumento respecto a jornadas anteriores. La visibilidad será buena, de 15 kilómetros, y el tiempo se mantendrá estable, sin pronóstico de lluvias ni nubosidad significativa.
El calor primaveral se hace sentir: se viene un jueves con máxima de 33°C
La jornada de este 9 de octubre se presentará despejada, con una mínima de 13°C y una máxima que trepará hasta los 33°C.