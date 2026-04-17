Amenaza viral: Educación pide reforzar el diálogo en las familias

Asimismo, recordaron que la escuela es un espacio de cuidado, aprendizaje y convivencia democrática, y subrayaron que no existe actualmente ningún hecho concreto que implique un riesgo real, por lo que las clases se desarrollan con normalidad en toda la provincia.

Ante la detección de estos mensajes, se activó el protocolo de intervención en conjunto con la Secretaría de Estado de Seguridad y Orden Público de San Juan, mientras que las amenazas son investigadas para determinar su origen y veracidad.

Alertan por amenazas de tiroteos en diversos colegios del país

El Ministerio indicó que los equipos directivos y supervisivos fueron instruidos para aplicar las medidas correspondientes, que incluyen la realización de denuncias policiales y la comunicación con las comunidades educativas, priorizando la contención. Además, los Gabinetes Técnicos Interdisciplinarios están disponibles para brindar acompañamiento socioemocional a estudiantes y familias.

En el comunicado también se brindaron recomendaciones a las familias, entre ellas reforzar el diálogo con niños y adolescentes sobre el uso responsable de redes sociales y las consecuencias legales de difundir amenazas, incluso en tono de broma. También se pidió evitar la viralización de estos contenidos, ya que amplifican el miedo y dificultan las investigaciones, y recurrir siempre a los canales oficiales o al 911 ante cualquier situación sospechosa.

Tras las pintadas de amenazas, harán una jornada de reflexión

Por otra parte, se recordó que realizar o difundir amenazas de tiroteo constituye un delito contemplado en el Código Penal Argentino, por lo que los responsables deberán responder ante la Justicia, incluso en el caso de menores de edad, donde también alcanza a sus adultos responsables.

Finalmente, el organismo solicitó a los medios de comunicación actuar con responsabilidad frente a estos hechos y reafirmó el compromiso del Estado provincial con la protección y el bienestar de toda la comunidad educativa.