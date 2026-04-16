Tras las pintadas de amenazas, harán una jornada de reflexión

Liliana Carmona, representante legal de la institución educativa habló con sanjuan8 y explicó que inmediatamente se encontraron con las pintadas, activaron el protocolo correspondiente para estos casos. “Se dio aviso a los directivos, a la supervisora privada y a la policía. Se habló con los alumnos explicando la gravedad del hecho y luego se elaboró un comunicado explicando lo sucedido a la comunidad de padres para llevar tranquilidad”.

Según Carmona, mencionó que se encontraron con dos pintadas con mensajes amenazantes en diferentes sectores. “Encontramos uno en el baño de hombres y uno en el baño de mujeres”, detalló.