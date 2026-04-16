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Tras las pintadas de amenazas, harán una jornada de reflexión

Luego de las amenazas encontradas dentro de los baños de la Católica, los alumnos de la institución formarán parte de una charla que busca concientizar de la gravedad de este tipo de acciones.

En las últimas horas comenzaron a circular varias fotos sacadas dentro de diferentes instituciones escolares del país con mensajes amenazantes, advirtiendo sobre posibles tiroteos. Dentro del listado que circuló en la mañana de este jueves, San Juan aún no formaba parte. Sin embargo, algunas horas después se conoció una situación dentro del Colegio Secundario Monseñor Audino Rodríguez y Olmos, que funciona dentro del mismo predio de la Universidad Católica de Cuyo, donde aparecieron dos mensajes similares a los que circulaban en redes sociales.

Liliana Carmona, representante legal de la institución educativa habló con sanjuan8 y explicó que inmediatamente se encontraron con las pintadas, activaron el protocolo correspondiente para estos casos. “Se dio aviso a los directivos, a la supervisora privada y a la policía. Se habló con los alumnos explicando la gravedad del hecho y luego se elaboró un comunicado explicando lo sucedido a la comunidad de padres para llevar tranquilidad”.

Según Carmona, mencionó que se encontraron con dos pintadas con mensajes amenazantes en diferentes sectores. “Encontramos uno en el baño de hombres y uno en el baño de mujeres”, detalló.

Tras lo sucedido, la representante explicó que el día viernes van a llevar adelante una jornada de reflexión con alumnos y padres, para concientizar sobre este tipo de acciones y la gravedad de los mismos. “Creemos que lo importante es la prevención y la comunicación, principalmente con los padres, para no llegar a este tipo de situaciones, es necesario conocer lo que hacen nuestros hijos”.

Un reto de redes sociales

“Lo que se está siguiendo es un reto de redes sociales que comenzó en otros países. El que más gente mata, es el ganador. Es escalofriante” dijo Carmona, a la vez que mencionó que es la primera vez que tiene este tipo de situaciones. “Ya lidiamos con las amenazas de bomba en su momento, pero esto es nuevo”.

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