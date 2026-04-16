En las últimas horas comenzaron a circular varias fotos sacadas dentro de diferentes instituciones escolares del país con mensajes amenazantes, advirtiendo sobre posibles tiroteos. Dentro del listado que circuló en la mañana de este jueves, San Juan aún no formaba parte. Sin embargo, algunas horas después se conoció una situación dentro del Colegio Secundario Monseñor Audino Rodríguez y Olmos, que funciona dentro del mismo predio de la Universidad Católica de Cuyo, donde aparecieron dos mensajes similares a los que circulaban en redes sociales.
Tras las pintadas de amenazas, harán una jornada de reflexión
Luego de las amenazas encontradas dentro de los baños de la Católica, los alumnos de la institución formarán parte de una charla que busca concientizar de la gravedad de este tipo de acciones.