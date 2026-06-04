La embistió un conductor con alcohol en sangre y ahora depende de la ayuda de todos

image

"Si te digo que estoy bien, te miento" Desde una cama del Servicio de Traumatología, Melani relató el difícil momento que atraviesa.

"La verdad que si te digo que estoy bien, te miento. Estoy muy mal", expresó. Las lesiones que sufrió fueron de extrema gravedad. Los médicos diagnosticaron fractura expuesta de fémur, además de fracturas expuestas de tibia y peroné en la pierna izquierda.

Recientemente fue sometida a una nueva cirugía en la que le colocaron clavos y tutores externos para intentar estabilizar la zona afectada. Sin embargo, el dolor continúa siendo una constante.

"Ayer me hicieron una operación y es muchísimo el dolor que sentí durante toda la noche. No había manera de que se me calmara. Me daban calmantes y yo lloraba a los gritos hasta que me dieron algo para dormir", contó.

La estudiante aseguró que el sufrimiento físico la acompaña desde el primer día de internación. "Tengo toda la pierna quebrada. Tengo pedazos de hueso dentro de las articulaciones", describió.

image

La recuperación de Melani depende ahora de una nueva intervención quirúrgica y de una prótesis cuyo costo ronda los seis millones de pesos. Según explicó, los especialistas le advirtieron que el tiempo es un factor determinante.

"El kinesiólogo vino a verme y me dijo que mientras más rápido consiga los materiales, mejor. Está comprometida la rodilla y está en juego que quede con alguna discapacidad si se espera mucho para operarme", señaló.

A pesar de la gravedad de las lesiones, los profesionales le transmitieron que pudo haber sido peor. "Los médicos me dijeron que la saqué barata porque no tuve fracturas de cadera ni de clavícula. Todo el impacto fue sobre la pierna, pero fue literalmente toda la pierna", recordó.

El día que todo cambió

Melani todavía reconstruye mentalmente lo que ocurrió aquella mañana. Había salido temprano para cumplir con sus prácticas en el área de Cuidados Intensivos Pediátricos cuando se produjo el siniestro.

"Yo iba por calle Comercio hacia Ignacio de la Roza. Un auto venía por Comercio para doblar por Morón. La pasada la tenía yo. Cuando veo que dobla hacia mí, me inclino un poco y ahí fue cuando me impactó toda la pierna", relató.

La violencia del choque fue tal que salió despedida varios metros. "Me dijeron que volé mucho, pero yo no me acuerdo. Lo único que recuerdo es el impacto y después estar tirada en el piso con muchísimo dolor pidiendo una ambulancia", agregó.

Más tarde, las pericias confirmaron que el conductor manejaba con alcohol en sangre.

El accidente no sólo dejó secuelas físicas. La moto en la que viajaba pertenecía a su padre, quien la utiliza diariamente para trabajar como preventista. "Mi papá me la había prestado para que pudiera ir y volver rápido de las prácticas. Era su herramienta de trabajo y quedó destruida", lamentó.

Aunque logró conseguir otro vehículo de manera provisoria, la situación económica de la familia se complicó considerablemente.

Mientras tanto, Melani concentra todas sus energías en reunir el dinero necesario para acceder a la prótesis que podría marcar la diferencia entre una recuperación favorable o secuelas permanentes.

image

Familiares, amigos, compañeros de estudio y vecinos iniciaron una campaña solidaria para ayudarla. Hasta el momento lograron reunir cerca de un millón de pesos, aunque todavía resta una suma importante para alcanzar el objetivo.

"Muchísima gente me ayuda con lo que puede. Hay personas que mandan 200 pesos, 500 pesos o 700 pesos. Todo suma. Ya junté un millón, pero todavía faltan cinco millones", contó. Pese al difícil panorama, Melani mantiene intacta la esperanza de recuperarse y retomar el camino que la apasiona: convertirse en enfermera.

Quienes deseen colaborar pueden hacerlo mediante transferencias al alias: ainhoa.victoria Titular: Melani Rocío Desseff

"Cada granito de arena ayuda. Conseguir seis millones es muy difícil y cualquier aporte hace una diferencia enorme", concluyó.