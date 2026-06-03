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Educación abrió las inscripciones para el programa de apoyo escolar gratuito

Los registros comenzarán el lunes 8 de junio de forma presencial. El programa ofrece acompañamiento en materias clave y funcionará en seis sedes distribuidas en el Gran San Juan y Pocito.

El Ministerio de Educación de la provincia informó que a partir del próximo lunes 8 de junio quedarán abiertas las inscripciones para el programa de apoyo escolar gratuito, una iniciativa destinada a estudiantes de Nivel Secundario que busca fortalecer sus trayectorias educativas de cara a los próximos exámenes del año.

La propuesta ofrece acompañamiento académico sin costo en asignaturas fundamentales como Lengua, Matemática, Física, Química e Inglés. El programa se enmarca dentro de las acciones del Plan de Alfabetización “Comprendo y Aprendo”, cuyo propósito es generar espacios complementarios que contribuyan a mejorar los aprendizajes y favorecer la permanencia de los jóvenes en el sistema educativo.

Al respecto, la ministra de Educación, Silvia Fuentes, destacó la importancia de la iniciativa: “Acompañar a los estudiantes es una prioridad. Este programa permite generar nuevas oportunidades para que los jóvenes puedan reforzar contenidos, superar dificultades y avanzar en sus estudios con más herramientas y acompañamiento”.

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Requisitos y lugar de inscripción

Los interesados en acceder a los contenidos de apoyo deberán realizar el trámite de inscripción de manera presencial en el Centro Tecnológico del Ministerio de Educación, ubicado en la intersección de calles Las Heras y Alberdi, en horario de 9:00 a 13:00.

Al momento de registrarse, se deberá presentar la siguiente documentación:

  • Fotocopia del DNI del estudiante.

  • Fotocopia del DNI del progenitor o tutor.

  • Copia de la partida de nacimiento del alumno.

Desde la organización recordaron que los cupos son limitados, por lo que el proceso de registro permanecerá activo únicamente hasta completar la capacidad disponible en cada establecimiento.

Sedes habilitadas

Para facilitar el acceso de los alumnos de distintos puntos de la provincia, las clases se dictarán en seis escuelas sedes:

  • Capital: Escuela Normal Superior General San Martín.

  • Rawson: EPET N° 3.

  • Rivadavia: Colegio Provincial de Rivadavia.

  • Chimbas: Escuela Jorge Luis Borges.

  • Santa Lucía: EPET N° 8.

  • Pocito: Escuela Froilán Ferrero.

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