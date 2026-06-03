El Ministerio de Educación de la provincia informó que a partir del próximo lunes 8 de junio quedarán abiertas las inscripciones para el programa de apoyo escolar gratuito, una iniciativa destinada a estudiantes de Nivel Secundario que busca fortalecer sus trayectorias educativas de cara a los próximos exámenes del año.
Educación abrió las inscripciones para el programa de apoyo escolar gratuito
Los registros comenzarán el lunes 8 de junio de forma presencial. El programa ofrece acompañamiento en materias clave y funcionará en seis sedes distribuidas en el Gran San Juan y Pocito.