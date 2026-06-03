Educación abrió las inscripciones para el programa de apoyo escolar gratuito

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Requisitos y lugar de inscripción

Los interesados en acceder a los contenidos de apoyo deberán realizar el trámite de inscripción de manera presencial en el Centro Tecnológico del Ministerio de Educación, ubicado en la intersección de calles Las Heras y Alberdi, en horario de 9:00 a 13:00.

Al momento de registrarse, se deberá presentar la siguiente documentación:

Fotocopia del DNI del estudiante.

Fotocopia del DNI del progenitor o tutor.

Copia de la partida de nacimiento del alumno.

Desde la organización recordaron que los cupos son limitados, por lo que el proceso de registro permanecerá activo únicamente hasta completar la capacidad disponible en cada establecimiento.

Sedes habilitadas

Para facilitar el acceso de los alumnos de distintos puntos de la provincia, las clases se dictarán en seis escuelas sedes: