Educación justificará inasistencias por inconvenientes en el sistema SUBE

Desde la cartera educativa señalaron que se trata de una situación ajena a las instituciones escolares y explicaron que cada equipo directivo será el encargado de justificar las inasistencias, dado que conoce qué estudiantes utilizan el transporte público para asistir a clases.

Asimismo, se solicitó a las familias que hayan tenido dificultades para trasladarse que informen la situación a la escuela mediante los canales habituales de comunicación.

Por otra parte, el Ministerio de Gobierno indicó que la normalización del servicio SUBE se encuentra en proceso y se está realizando de manera progresiva durante la jornada.

Las autoridades reiteraron que trabajan de manera coordinada para garantizar que los estudiantes afectados por esta contingencia no resulten perjudicados en su asistencia escolar.