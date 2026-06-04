El Ministerio de Educación informó a la comunidad educativa que las inasistencias registradas este jueves 4 de junio por dificultades en el acceso al Boleto Escolar Gratuito serán justificadas por las autoridades de cada establecimiento escolar.
Educación justificará inasistencias por inconvenientes en el sistema SUBE
La medida fue adoptada luego de que se registraran inconvenientes en algunas máquinas validadoras de la RedTulum, como consecuencia de una actualización técnica del sistema SUBE a nivel nacional, comunicada por la Secretaría de Tránsito y Transporte.