"
San Juan 8
San Juan 8 San Juan 8
San Juan 8
La Red SJ en vivo
Canal 8 en Vivo
San Juan 8 > San Juan > SUBE

Educación justificará inasistencias por inconvenientes en el sistema SUBE

La medida fue adoptada luego de que se registraran inconvenientes en algunas máquinas validadoras de la RedTulum, como consecuencia de una actualización técnica del sistema SUBE a nivel nacional, comunicada por la Secretaría de Tránsito y Transporte.

El Ministerio de Educación informó a la comunidad educativa que las inasistencias registradas este jueves 4 de junio por dificultades en el acceso al Boleto Escolar Gratuito serán justificadas por las autoridades de cada establecimiento escolar.

Pese a las fallas en la SUBE, algunos choferes cobraron el pasaje igual a estudiantes

La medida fue adoptada luego de que se registraran inconvenientes en algunas máquinas validadoras de la RedTulum, como consecuencia de una actualización técnica del sistema SUBE a nivel nacional, comunicada por la Secretaría de Tránsito y Transporte.

Te puede interesar...

Desde la cartera educativa señalaron que se trata de una situación ajena a las instituciones escolares y explicaron que cada equipo directivo será el encargado de justificar las inasistencias, dado que conoce qué estudiantes utilizan el transporte público para asistir a clases.

Asimismo, se solicitó a las familias que hayan tenido dificultades para trasladarse que informen la situación a la escuela mediante los canales habituales de comunicación.

Por otra parte, el Ministerio de Gobierno indicó que la normalización del servicio SUBE se encuentra en proceso y se está realizando de manera progresiva durante la jornada.

Las autoridades reiteraron que trabajan de manera coordinada para garantizar que los estudiantes afectados por esta contingencia no resulten perjudicados en su asistencia escolar.

Temas

Te puede interesar