Cuando Belgrano le entregó su ejército a San Martín y nació una alianza histórica

A comienzos de 1814, Belgrano atravesaba uno de los momentos más difíciles de su vida. Las derrotas sufridas en Vilcapugio y Ayohuma habían golpeado duramente al Ejército del Norte y también a su prestigio militar. Lejos de esconderse detrás de los cargos o del orgullo, el prócer asumió sus errores y entendió que la causa independentista estaba por encima de cualquier nombre propio.

Fue entonces cuando apareció la figura de San Martín.

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Aunque todavía no se conocían personalmente, ambos mantenían una intensa correspondencia. Belgrano admiraba al militar que había llegado desde Europa con experiencia en los campos de batalla contra Napoleón y que ya había demostrado su capacidad en San Lorenzo. En sus cartas no dudó en mostrarse vulnerable.

"Me hallo de general sin saber en qué esfera estoy", llegó a escribirle, reconociendo las dificultades que enfrentaba al conducir un ejército en plena guerra por la independencia. Pero también dejó una frase que resume su grandeza: "Nada me intimidará para seguir sirviendo, aunque sea como soldado raso, por la libertad e independencia de la patria".

El abrazo que pasó a la historia

El esperado encuentro ocurrió en enero de 1814. Durante décadas se creyó que había sido en la histórica Posta de Yatasto, aunque investigaciones posteriores sitúan el hecho en la Posta de Algarrobos, en territorio salteño

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Allí, en medio de una situación militar compleja y con los realistas avanzando sobre el norte, Belgrano y San Martín se encontraron por primera vez cara a cara.

Fue el encuentro de dos hombres que entendían que la independencia debía estar por encima de las ambiciones personales. Belgrano no solo entregó el mando del Ejército del Norte, sino que compartió con San Martín todo su conocimiento sobre el terreno, las tropas, los oficiales y las características de la región.

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Lejos de sentirse desplazado, colaboró activamente para que su sucesor tuviera las mejores herramientas posibles.

San Martín tampoco ocultó la admiración que sentía por Belgrano. Con el paso de los años llegaría a definirlo como "el más metódico de los que conozco en nuestra América, lleno de integridad y talento natural".

Una relación basada en el respeto

La historia suele presentar a los próceres como figuras lejanas e inalcanzables, pero la relación entre Belgrano y San Martín muestra otra faceta.

Las cartas reflejan confianza, respeto mutuo y una profunda preocupación por el futuro del país. Belgrano encontraba en San Martín al militar profesional que podía reorganizar un ejército golpeado. San Martín veía en Belgrano a un patriota honesto, comprometido y querido por la población.

Incluso cuando el gobierno ordenó que Belgrano abandonara definitivamente el Ejército del Norte, San Martín intentó retenerlo. Consideraba que su experiencia, conocimiento y ascendencia sobre la tropa eran fundamentale

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A 256 años de su nacimiento, la figura de Manuel Belgrano sigue ofreciendo enseñanzas que van más allá de los libros escolares.

Su decisión de anteponer el interés colectivo a cualquier aspiración personal quedó reflejada en aquel momento decisivo de 1814. Derrotado militarmente pero firme en sus convicciones, apostó por quien consideraba más capacitado para continuar la lucha.

Aquella confianza depositada en San Martín terminaría siendo clave para el futuro. Meses después, el Libertador comenzaría a diseñar el plan continental que lo llevaría a cruzar los Andes y liberar Chile y Perú.

Por eso, recordar a Belgrano no es solo hablar del creador de la bandera. También es recordar al hombre que, en uno de los momentos más difíciles de su vida, supo reconocer que la Patria estaba por encima de cualquier protagonismo y que el verdadero liderazgo también consiste en saber dar un paso al costado cuando la historia lo exige.