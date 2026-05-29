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Educación abrirá titularizaciones docentes y regularizará cargos directivos tras 38 años

Silvia Fuentes anunció un amplio proceso de titularización para docentes y directivos de secundaria y nivel superior. La medida se da en medio de las paritarias y busca regularizar cargos demorados durante décadas.

El Gobierno de San Juan avanzará con un nuevo esquema de titularización docente que incluirá una medida inédita para el sistema educativo provincial: la apertura del proceso de titularización de cargos directivos en los niveles secundario y superior, una instancia que no se realizaba desde hace 38 años.

El anuncio fue realizado por la ministra de Educación, Silvia Fuentes, en el marco de las negociaciones paritarias con los gremios docentes y forma parte de una serie de medidas orientadas a fortalecer la estabilidad laboral dentro del sistema educativo.

Según explicó la funcionaria, la iniciativa permitirá que directivos de escuelas secundarias e instituciones de educación superior accedan a la titularidad de sus cargos, otorgando mayor previsibilidad y continuidad a los proyectos institucionales.

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Pero el alcance del plan no quedará solamente en los equipos directivos. Desde la cartera educativa detallaron que también abarcará a docentes de nivel secundario y superior, escuelas monotécnicas, centros de capacitación laboral y personal que cumple funciones en cargos de gabinete.

Fuentes indicó que la normativa vigente establece que este tipo de procedimientos debe concretarse cada cinco años, aunque distintos planteos administrativos y recursos pendientes terminaron demorando el proceso durante décadas.

Ante este escenario, el Ministerio de Educación impulsó una reorganización administrativa para destrabar los mecanismos necesarios y avanzar con las titularizaciones pendientes.

Como parte de esta política, se habilitará una oficina específica destinada a gestionar los trámites correspondientes. Allí podrán iniciar el proceso los docentes que acrediten los requisitos de formación y antigüedad exigidos hasta diciembre de 2025.

Además, desde el Gobierno adelantaron que a partir de 2026 se buscará implementar un sistema más ágil y automático para evitar nuevas demoras y facilitar que quienes cumplan las condiciones establecidas puedan acceder a la titularización.

La posibilidad de titularizar cargos directivos aparece como uno de los puntos más relevantes del anuncio, ya que pone fin a una situación que permanecía sin resolución en la provincia desde hace casi cuatro décadas.

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