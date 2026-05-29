Educación abrirá titularizaciones docentes y regularizará cargos directivos tras 38 años

Pero el alcance del plan no quedará solamente en los equipos directivos. Desde la cartera educativa detallaron que también abarcará a docentes de nivel secundario y superior, escuelas monotécnicas, centros de capacitación laboral y personal que cumple funciones en cargos de gabinete.

Fuentes indicó que la normativa vigente establece que este tipo de procedimientos debe concretarse cada cinco años, aunque distintos planteos administrativos y recursos pendientes terminaron demorando el proceso durante décadas.

Ante este escenario, el Ministerio de Educación impulsó una reorganización administrativa para destrabar los mecanismos necesarios y avanzar con las titularizaciones pendientes.

Como parte de esta política, se habilitará una oficina específica destinada a gestionar los trámites correspondientes. Allí podrán iniciar el proceso los docentes que acrediten los requisitos de formación y antigüedad exigidos hasta diciembre de 2025.

Además, desde el Gobierno adelantaron que a partir de 2026 se buscará implementar un sistema más ágil y automático para evitar nuevas demoras y facilitar que quienes cumplan las condiciones establecidas puedan acceder a la titularización.

La posibilidad de titularizar cargos directivos aparece como uno de los puntos más relevantes del anuncio, ya que pone fin a una situación que permanecía sin resolución en la provincia desde hace casi cuatro décadas.