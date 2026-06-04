El Ministerio de Gobierno, a través de la Secretaría de Tránsito y Transporte, informó que una actualización técnica del sistema SUBE realizada a nivel nacional generó inconvenientes en algunas máquinas validadoras instaladas en unidades de la RedTulum, situación que derivó en el cobro incorrecto de boletos con tarifa especial.
Pese a las fallas en la SUBE, algunos choferes cobraron el pasaje igual a estudiantes
Desde la Secretería de Tránsito y Transporte, indicaron que el servicio se normalizaría. Como consecuencia de la falla, algunos estudiantes debieron abonar el pasaje a tarifa normal al momento de utilizar el servicio.