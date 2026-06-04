Pese a las fallas en la SUBE, algunos choferes cobraron el pasaje igual a estudiantes

Las autoridades llevaron tranquilidad a los usuarios al señalar que el problema no afecta a la totalidad de las máquinas ni a todas las tarjetas SUBE, sino que se trata de casos puntuales que ya están siendo monitoreados. Además, indicaron que la normalización del sistema se producirá de manera progresiva durante las próximas horas, a medida que concluyan los procesos de actualización.

Sin embargo, la situación generó malestar entre estudiantes y familias durante las primeras horas de este jueves. La noticia tomó por sorpresa a numerosos jóvenes que, al subir a los colectivos, descubrieron que sus tarjetas no registraban el beneficio correspondiente y en muchos varios estudiantes terminaron pagando el boleto completo para poder continuar con su viaje.

Desde el Gobierno provincial se mantiene el seguimiento de los casos reportados mientras avanzan las tareas de actualización y corrección del sistema, con el objetivo de restablecer plenamente el funcionamiento de los beneficios tarifarios.