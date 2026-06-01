Atención docentes: abrieron las inscripciones para interinatos y suplencias 2027

Las autoridades aclararon que la reserva de turnos es obligatoria y que quienes no cuenten con un turno asignado no podrán completar el trámite de inscripción para formar parte de los listados que regirán durante el ciclo lectivo 2027.

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Uno de los aspectos destacados de esta convocatoria es la posibilidad de utilizar el formulario denominado "Repetir inscripción" para aquellos docentes que no incorporen nueva documentación o que únicamente deban presentar la Foja de Servicios, simplificando de esta manera el procedimiento administrativo.

En los casos donde se agregue la Foja de Servicios, la documentación deberá ser presentada ante la Junta hasta el viernes 24 de julio.

Por otra parte, la Junta de Calificación y Clasificación de Gabinetes Técnicos Interdisciplinarios de Educación, mediante la Resolución N° 6750-ME-2026, convocó a profesionales para el ingreso, interinatos y suplencias 2027. La inscripción se desarrollará entre el 1 de julio y el 18 de septiembre, de 8 a 12 horas, con turno online previamente asignado.

Los postulantes deberán gestionar el turno ingresando al portal oficial del Ministerio de Educación, en el apartado correspondiente a la Junta de Calificación y Clasificación de Gabinetes Técnicos Interdisciplinarios, herramienta que estará habilitada entre el 3 y el 30 de junio.

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La inscripción presencial se realizará en la sede de la Junta, ubicada en Hipólito Yrigoyen 1515 Este, esquina Circunvalación, donde funciona el Depósito Central del Ministerio de Educación.

Los aspirantes deberán concurrir el día y horario asignados con la documentación ordenada conforme al valorador vigente establecido por la Resolución N° 11213-ME-2016. Además, deberán presentar impresas y completas las solicitudes de inscripción y declaración jurada de residencia, disponibles para descargar desde la página oficial del Ministerio.

La Declaración Jurada de Cargos podrá ser solicitada en División Personal Docente o descargada desde el sitio web oficial, según corresponda.

Desde Educación también informaron que los docentes de Calingasta, Iglesia, Jáchal y Valle Fértil no necesitarán solicitar turno previo, ya que se implementará un cronograma especial de visitas a esos departamentos para concretar las inscripciones.

Para consultas, los interesados pueden comunicarse de 8 a 14 horas al 4302345 en el caso de Gabinetes Técnicos Interdisciplinarios, o a los teléfonos 4302209 y 4302210 para trámites vinculados a la Junta de Clasificación Docente Rama Técnica.