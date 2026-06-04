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Causa Cuadernos: Lavagna declaró que hubo sobreprecios del 20% en el área de Vialidad

El exministro ratificó lo que había asegurado en un juicio anterior ante el Tribunal Oral Federal 7. También están citados Leonardo Fariña y la exdiputada Mariana Zuvic.

El exministro de Economía Roberto Lavagna, el financista Leonardo Fariña y la exdiputada nacional Mariana Zuvic vuelven a presentarse este jueves en el marco de la causa Cuadernos en el Tribunal Oral Federal 7, que debió reprogramar estas indagatorias previstas para el martes pasado por problemas en la conexión de internet en la zona de los tribunales.

Los tres testigos son considerados clave para el avance del proceso por supuestas coimas de empresarios a funcionarios, que tiene entre sus principales acusados a la expresidenta Cristina Kirchner y a exintegrantes de sus gobiernos.

El testimonio más esperado era la de Lavagna, quien ya había declarado en el juicio por la causa Vialidad, donde recordó detalles de su paso por el ministerio de Economía durante la presidencia de Néstor Kirchner y mencionó investigaciones impulsadas por presuntas irregularidades en la adjudicación de obras públicas. En línea con ese antecedente, este jueves ratificó que durante el kirchnerismo hubo sobreprecios del 20% en esa área.

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Por su parte, Fariña, conocido por su rol como arrepentido en la denominada Ruta del dinero K y quien sostuvo que el empresario Lázaro Báez actuaba en representación de intereses del expresidente Kirchner, aportó en ese entonces información sobre presuntas maniobras de lavado de dinero y se espera que ahora brinde datos relevantes.

Asimismo, la exlegisladora Zuvic, que denunció públicamente distintos casos de corrupción durante los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner, será quien complete la nómina de testigos convocados para la jornada en el TOF7.

Durante mayo, sólo pudieron declarar ocho testigos de los 43 que fueron convocados, debido a la extensa duración de cada una de las exposiciones, como sucedió con Hilda Horovitz, la ex esposa del chofer Oscar Centeno, quién ratificó la existencia de bolsos con dinero en el departamento de su ex marido.

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