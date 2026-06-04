El exministro de Economía Roberto Lavagna, el financista Leonardo Fariña y la exdiputada nacional Mariana Zuvic vuelven a presentarse este jueves en el marco de la causa Cuadernos en el Tribunal Oral Federal 7, que debió reprogramar estas indagatorias previstas para el martes pasado por problemas en la conexión de internet en la zona de los tribunales.
Causa Cuadernos: Lavagna declaró que hubo sobreprecios del 20% en el área de Vialidad
El exministro ratificó lo que había asegurado en un juicio anterior ante el Tribunal Oral Federal 7. También están citados Leonardo Fariña y la exdiputada Mariana Zuvic.