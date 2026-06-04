Causa Cuadernos: Lavagna declaró que hubo sobreprecios del 20% en el área de Vialidad

Los tres testigos son considerados clave para el avance del proceso por supuestas coimas de empresarios a funcionarios, que tiene entre sus principales acusados a la expresidenta Cristina Kirchner y a exintegrantes de sus gobiernos.

El testimonio más esperado era la de Lavagna, quien ya había declarado en el juicio por la causa Vialidad, donde recordó detalles de su paso por el ministerio de Economía durante la presidencia de Néstor Kirchner y mencionó investigaciones impulsadas por presuntas irregularidades en la adjudicación de obras públicas. En línea con ese antecedente, este jueves ratificó que durante el kirchnerismo hubo sobreprecios del 20% en esa área.