Escuelas piden tranquilidad ante las amenazas virales de tiroteos

Uno de los establecimientos que emitió un comunicado fue el Colegio Pérez Hernández, donde el equipo de conducción informó que se activó el protocolo correspondiente desde las 13 horas y que se trabaja junto a las autoridades para esclarecer lo ocurrido. Además, solicitaron a las familias reflexionar sobre la gravedad de este tipo de mensajes y su impacto en la comunidad educativa.

En la misma línea, desde el Colegio Modelo instaron a los padres a dialogar con sus hijos sobre valores como el respeto y la convivencia, y advirtieron que las amenazas, especialmente aquellas vinculadas al uso de armas, constituyen delitos graves con consecuencias legales. Como medida preventiva, incluso recomendaron revisar las mochilas antes del ingreso a clases.

La situación no es aislada. En los últimos días, al menos una veintena de escuelas en distintas provincias argentinas debieron activar protocolos de seguridad tras la aparición de mensajes similares en paredes y baños, con advertencias sobre supuestos ataques . En muchos casos, las frases se repetían con el mismo formato, lo que encendió las alarmas de las autoridades.

Las investigaciones apuntan a determinar si se trata de un reto viral difundido en redes sociales, particularmente en plataformas como TikTok, o si existe algún tipo de amenaza concreta detrás de los escritos . Mientras tanto, se dispusieron medidas preventivas, como mayor presencia policial y seguimiento de los casos por parte de la Justicia.

Desde el ámbito educativo remarcaron que, si bien se trata de situaciones que generan temor, todos los casos son abordados con seriedad y bajo protocolos específicos para garantizar la seguridad de , docentes y personal escolar.

En este contexto, las instituciones insistieron en la importancia del acompañamiento familiar y el diálogo para prevenir este tipo de conductas y evitar la propagación de mensajes que alteran la vida escolar.