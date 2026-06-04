El conmovedor mensaje de la mamá de Chiara Páez a una sobreviviente sanjuanina

"Hola Martina, bueno, no estoy en condiciones ahora para hacerte un videito, pero sí no quería dejar de terminar el día para decirte que te acompaño espiritualmente, te mando un abrazo al alma, te deseo toda la fortaleza para mañana", manifestó Camargo en su mensaje.

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La madre de Chiara, quien se encuentra abocada a la realización de entrevistas por la fecha y a la organización de una jornada contra la violencia de género, reconoció la dureza de la etapa judicial: "Sé que no son situaciones fáciles de atravesar, primero todo lo que tuviste que vivir, después de tanta violencia, ahora con todo el proceso judicial, espero que puedas lograr una buena justicia".

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En su mensaje, Camargo se disculpó por la demora en responder de forma audiovisual y reveló la carga emocional que significan estos días para ella, debido a la proximidad de las fechas que recuerdan el crimen de su propia hija, quien al momento de ser asesinada por su novio Manuel Mansilla también tenía 14 años y cursaba las primeras semanas de un embarazo.

"Estas fechas para mí son significativas y también dado el reciente femicidio, coincide con la fecha de mi hija, de Chiara, son cosas que remueven", confió Verónica, uniendo de manera inevitable el dolor de su pérdida con la realidad que hoy conmueve al país.

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El cierre de un laberinto judicial

El caso de Martina Naveda mantiene expectante a la famialia y amigas de la joven. El 9 de enero de 2025, la joven sobrevivió milagrosamente a un ataque de extrema brutalidad en el que recibió puñaladas, cortes y estrangulamiento por parte de Matías Olmedo, quien actualmente llega imputado por intento de femicidio doblemente agravado por el vínculo y por mediar violencia de género, con un pedido de pena de hasta 22 años.

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Mientras Naveda cuenta con el respaldo de organizaciones locales como la Asociación de Familias Unidas por el Femicidio y la colectiva Ni Una Menos, este lazo directo con Verónica Camargo suma un respaldo de enorme simbolismo en su reclamo de justicia.