Aprobaron los nuevos cuadros tarifarios de gas en todo el país

El ajuste tarifario, dispuesto por el Ente Nacional Regulador del Gas y la Electricidad (ENREGE), impacta en usuarios de diversas regiones y responden a la readecuación de costos en el marco de la emergencia energética vigente, extendida hasta el 31 de diciembre de 2027.

Las normativas formalizan la actualización del valor del gas propano indiluido por redes. Siguiendo instrucciones de la Secretaría de Energía, el ENREGE dispuso que el valor de este insumo se fije en un 60% del precio calculado según los procedimientos técnicos vigentes.