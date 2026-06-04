Aprobaron los nuevos cuadros tarifarios de gas en todo el país

Esta medida busca estandarizar los costos para aquellas localidades que no cuentan con acceso al gas natural convencional y dependen de este sistema de abastecimiento.
El nuevo esquema mantiene la obligatoriedad de reflejar en las facturas las bonificaciones correspondientes al régimen de Subsidios Energéticos Focalizados (SEF), para asegurar que los sectores vulnerables mantengan el beneficio de la asistencia estatal.
Los nuevos cuadros tarifarios entran en vigencia a partir de su publicación oficial, pero las distribuidoras tienen la obligación de publicarlos en diarios de gran circulación dentro de sus áreas licenciadas durante al menos tres días, garantizando así el derecho a la información de los usuarios.
Nuevos valores
- Región Pampeana y Sur: en localidades bonaerenses, los usuarios residenciales de bajo consumo (R1) bajo la órbita de Camuzzi Gas Pampeana enfrentarán un cargo fijo de $13.034,97 y un valor por metro cúbico de $361,63. En el sur del país, la actualización alcanza a Chubut, Santa Cruz y Neuquén a través de Camuzzi Gas del Sur y sus asociadas como HIDENESA y Distrigas S.A.
- Litoral y Cuyo: en Santa Fe, los clientes de Litoral Gas verán cargos fijos desde los $11.085,09 para la categoría R1. Por su parte, en Mendoza, Distribuidora de Gas Cuyana fijó el cargo por metro cúbico en $399,97 para residentes, con cargos fijos que ascienden a $17.890,82 para la categoría inicial.
- Noreste Argentino (NEA): la empresa Gas Nea S.A. aplicará tarifas plenas con variaciones por provincia: desde $452,63 en Corrientes hasta un máximo de $502,93 en Formosa por cada metro cúbico consumido.