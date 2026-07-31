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Alerta por Zonda y niebla: clima extremo para San Juan este viernes

La mañana comenzó con bancos de niebla densa y visibilidad reducida a apenas 300 metros, pero las condiciones cambiarán drásticamente hacia la tarde por el ingreso de viento Zonda.

El Servicio Meteorológico Nacional emitó un Alerta Naranja para la provincia. Se prevén ráfagas intensas que podrían rozar los 90 km/h a 100 km/h en algunos sectores, provocando un marcado ascenso de la temperatura (con máxima estimada en 26 °C), brusca caída de la humedad relativa y abundante polvo en suspensión.

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