El Servicio Meteorológico Nacional emitó un Alerta Naranja para la provincia. Se prevén ráfagas intensas que podrían rozar los 90 km/h a 100 km/h en algunos sectores, provocando un marcado ascenso de la temperatura (con máxima estimada en 26 °C), brusca caída de la humedad relativa y abundante polvo en suspensión.
San Juan 8 > San Juan > Zonda
Alerta por Zonda y niebla: clima extremo para San Juan este viernes
La mañana comenzó con bancos de niebla densa y visibilidad reducida a apenas 300 metros, pero las condiciones cambiarán drásticamente hacia la tarde por el ingreso de viento Zonda.