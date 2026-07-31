San Juan se prepara para despedir a los hombres que perdieron la vida en la tragedia aérea ocurrida en Valle Fértil. En las últimas horas se conocieron los detalles de las honras fúnebres que, por decisión de los familiares de las víctimas, tendrán como escenario principal la Iglesia Catedral San Juan Bautista.
Confirmaron el cronograma para el último adiós a las víctimas de la tragedia aérea
Los restos de los fallecidos en el accidente de helicóptero serán velados en la Iglesia Catedral. Habría una ceremonia íntima para la familia y luego se abrirán las puertas a toda la comunidad.