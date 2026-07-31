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Confirmaron el cronograma para el último adiós a las víctimas de la tragedia aérea

Los restos de los fallecidos en el accidente de helicóptero serán velados en la Iglesia Catedral. Habría una ceremonia íntima para la familia y luego se abrirán las puertas a toda la comunidad.

San Juan se prepara para despedir a los hombres que perdieron la vida en la tragedia aérea ocurrida en Valle Fértil. En las últimas horas se conocieron los detalles de las honras fúnebres que, por decisión de los familiares de las víctimas, tendrán como escenario principal la Iglesia Catedral San Juan Bautista.

El dolor conmociona a toda la provincia tras uno de los golpes más duros que ha sufrido el sistema de emergencias y combate del fuego en los últimos años. Ante esto, se dispuso un cronograma que combinará la intimidad familiar con el acompañamiento de la comunidad, vecinos e instituciones.

San Juan se prepara para despedir a los cuatro sanjuaninos que perdieron la vida en la tragedia aérea ocurrida en Valle Fértil. En las últimas horas, el Gobierno de San Juan dio a conocer la actualización oficial de las honras fúnebres, las cuales fueron consensuadas directamente con los familiares de las víctimas y tendrán como sede central la Catedral San Juan Bautista.

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Toda la comunidad permanece conmocionada por una de las pérdidas más dolorosas de los últimos años. Ante este escenario, las autoridades solicitaron a la población, a los asistentes y a los medios de comunicación acompañar el momento con el mayor respeto, resguardando la intimidad y la serenidad que requieren las familias en estas horas de duelo.

Los detalles del último adiós

  • Viernes (13:00 a 21:00 hs): Apertura del velatorio en la Catedral San Juan Bautista para despedir a los cuatro sanjuaninos.

  • Sábado (09:00 hs): Celebración de la misa de cuerpo presente en la Catedral San Juan Bautista.

  • Sábado (10:30 hs): Partida del cortejo fúnebre rumbo al Cementerio de la Capital, donde se llevará a cabo la sepultura.

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