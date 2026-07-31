Confirmaron el cronograma para el último adiós a las víctimas de la tragedia aérea

El dolor conmociona a toda la provincia tras uno de los golpes más duros que ha sufrido el sistema de emergencias y combate del fuego en los últimos años. Ante esto, se dispuso un cronograma que combinará la intimidad familiar con el acompañamiento de la comunidad, vecinos e instituciones.

San Juan se prepara para despedir a los cuatro sanjuaninos que perdieron la vida en la tragedia aérea ocurrida en Valle Fértil. En las últimas horas, el Gobierno de San Juan dio a conocer la actualización oficial de las honras fúnebres, las cuales fueron consensuadas directamente con los familiares de las víctimas y tendrán como sede central la Catedral San Juan Bautista.