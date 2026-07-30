Se normaliza la frecuencia de los colectivos: ATAP afirma que hubo un pago parcial

"Tras haberse recibido un pago parcial de las compensaciones tarifarias adeudadas, se ha resuelto restablecer la totalidad de los servicios habituales. Esta decisión responde al compromiso de las empresas con la comunidad sanjuanina y con los miles de usuarios que diariamente necesitan del transporte público para desarrollar sus actividades", señalaron.

De esta manera, queda sin efecto la reducción de frecuencias que había comenzado días atrás, cuando varias líneas pasaron de circular con diez unidades a hacerlo con ocho durante los días hábiles como medida de protesta.

Pese a la normalización del servicio, desde la entidad aclararon que el conflicto todavía no está resuelto. Las empresas sostienen que el Gobierno provincial aún mantiene una deuda importante por compensaciones tarifarias, que —según el reclamo empresario— asciende a $9.750.150.676,43.

Además, remarcaron que todavía resta actualizar la estructura de costos prevista en el contrato de concesión. "Aún permanece una importante deuda pendiente y la adecuación de la estructura de costos según contrato de concesión. Esto permitirá afrontar obligaciones inmediatas e indispensables para la continuidad de la prestación del servicio, entre ellas la compra de combustible y otros costos operativos", indicaron.

Piden una mesa de trabajo

En el mismo comunicado, ATAP reiteró el pedido al Gobierno provincial para avanzar en una solución de fondo que garantice la continuidad del sistema de transporte. Las empresas solicitaron la conformación de una mesa técnica de trabajo para analizar la situación financiera del servicio y evitar que vuelvan a repetirse medidas que afecten a los pasajeros.

"Agradecemos a la comunidad por la comprensión demostrada y renovamos nuestro compromiso de continuar brindando el servicio de transporte público", concluye el comunicado.

Durante el conflicto, el Gobierno de San Juan había anticipado que aplicaría sanciones a las empresas Libertador y Empresa Mayo por la reducción unilateral de frecuencias. Hasta el momento, las autoridades provinciales no informaron cuál será el monto de esas multas.