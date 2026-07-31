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Polémica por la disolución del Coro Nacional de Niños: qué anunció el Gobierno

El Gobierno nacional oficializó la disolución del Coro Nacional de Niños, creado en 1967, y anunció un nuevo programa de formación artística. La decisión generó críticas de la histórica directora del organismo.

El Gobierno nacional oficializó este jueves la disolución del Coro Nacional de Niños, organismo creado en 1967 para la formación de jóvenes cantantes, y anunció su reemplazo por un Programa de Formación Artística que, según aseguró, mantendrá los objetivos pedagógicos y culturales bajo una nueva estructura.

La medida quedó establecida a través del Decreto 687/2026, publicado en el Boletín Oficial y firmado por el presidente Javier Milei y el jefe de Gabinete, Diego Santilli.

Desde la Secretaría de Cultura explicaron que la decisión responde a un proceso de reorganización institucional y a la necesidad de resolver incompatibilidades detectadas en el funcionamiento del organismo. Entre ellas señalaron que el régimen vigente de la Administración Pública Nacional presentaba dificultades respecto de la participación de menores de edad que percibían remuneraciones por su actividad artística.

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Según el área que conduce Leonardo Cifelli, el nuevo esquema fue diseñado junto con la Secretaría de Empleo Público y apunta a ampliar el acceso a la formación artística con un alcance federal. El programa estará dividido en dos ejes: Práctica y Desarrollo Artístico en Canto Coral y Práctica y Desarrollo Artístico en Danzas.

Además, incluirá convocatorias permanentes, una red nacional para detectar talentos y clases magistrales con especialistas e integrantes de los Elencos Estables de la Nación. Actualmente, el cuerpo estable del Coro Nacional de Niños está integrado por 19 niños, quienes pasarán a formar parte de la nueva estructura de formación.

Cambios en una institución con casi 60 años de historia

La reestructuración también modificó el decreto que había creado el organismo hace casi seis décadas. De esta manera, el Coro Nacional de Niños dejó de existir como entidad institucional, mientras que el Coro Polifónico continuará funcionando bajo la denominación de Coro Polifónico Nacional.

Desde Cultura sostuvieron que la nueva modalidad permitirá ampliar las oportunidades de formación artística para niños y adolescentes de todo el país, además de optimizar el uso de los recursos públicos.

Críticas de la exdirectora

La decisión fue cuestionada por María Isabel Sanz, quien dirigió el Coro Nacional de Niños desde 2010 y decidió no continuar tras la reestructuración. La exdirectora afirmó que las actividades del organismo habían sido suspendidas el pasado 1 de abril sin explicaciones sobre su futuro y sostuvo que recién conocieron la disolución al publicarse el decreto.

Sanz aseguró que un programa de formación artística no reemplaza el trabajo de un coro profesional y advirtió que las grandes producciones sinfónico-corales requieren agrupaciones estables y especialmente entrenadas.

También señaló que el organismo había reducido progresivamente su plantel en los últimos años debido a la falta de autorizaciones para incorporar nuevos integrantes y calificó como "muy cruel" la forma en que se produjo la suspensión de las actividades.

Con esta decisión, el Gobierno avanza en una nueva reestructuración dentro del área de Cultura, en el marco de la revisión de organismos y programas estatales impulsada por la administración nacional.

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