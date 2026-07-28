"
San Juan 8
San Juan 8 San Juan 8
San Juan 8
La Red SJ en vivo
Canal 8 en Vivo
San Juan 8 > San Juan > Zonda

Más Zonda, temperaturas de hasta 20° y nuevas nevadas: así seguirá el tiempo

Luego de una segunda quincena de julio marcada por reiterados episodios de viento Zonda, especialistas anticipan que el fenómeno continuará durante agosto. Agustina Albeiro explicó que el patrón está asociado al fenómeno de El Niño y adelantó que también se esperan nuevas nevadas en la cordillera.

Después de varios episodios de viento Zonda registrados durante la segunda mitad de julio, todo indica que el fenómeno seguirá presente en San Juan durante las próximas semanas. Así lo explicó la investigadora del clima Agustina Albeiro, quien en diálogo con Canal 8 señaló que la provincia ya ingresó en una etapa del invierno donde las temperaturas comienzan a recuperarse y el Zonda gana protagonismo.

La especialista indicó que, tras la primera semana de julio —considerada la más fría del año—, comienza un ascenso paulatino de las temperaturas. En ese contexto, estimó que durante los próximos días los valores máximos oscilarán entre 15 y 20 grados, generando una especie de "pausa primaveral" dentro del invierno sanjuanino.

"La semana más fría que habitamos en San Juan es la primera semana de julio. A partir de ahí las temperaturas comienzan a subir paulatinamente y el termómetro empieza a estar muchísimo más amable", explicó Albeiro.

Te puede interesar...

Según la investigadora, la repetición de eventos de Zonda que se observó en las últimas semanas responde al actual comportamiento del fenómeno El Niño, que modifica la circulación atmosférica y favorece tanto las nevadas en alta montaña como la llegada del viento cálido al valle.

"Estas situaciones repetidas de eventos Zonda que venimos teniendo son producidas por la presencia del fenómeno de El Niño", afirmó. "No siempre que hay Zonda está nevando en la cordillera y viceversa, pero es un patrón bastante compatible", sostuvo.

En ese sentido, destacó que las nevadas continúan siendo muy importantes para San Juan porque alimentan las cuencas hídricas que abastecen a la provincia durante el verano.

Albeiro adelantó que para el 31 de julio está previsto el ingreso de un nuevo sistema de inestabilidad que afectará la cordillera de Calingasta e Iglesia, con precipitaciones níveas que luego tendrán repercusión sobre el valle de Tulum.

Según explicó, ese escenario volvería a favorecer la presencia de viento Zonda, acompañado por un aumento de la temperatura y ráfagas provenientes del sector oeste. La especialista recordó que agosto históricamente es el período con mayor frecuencia de este fenómeno meteorológico en San Juan.

"Agosto es el mes de los Zondas; es cuando existe la mayor tendencia a que ocurran estos eventos", señaló. Sin embargo, remarcó que no se trata de un fenómeno exclusivo de ese mes. "Todavía tenemos por delante agosto y septiembre, que son los meses donde mayormente recibimos viento Zonda", concluyó.

Temas

Te puede interesar