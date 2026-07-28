Después de varios episodios de viento Zonda registrados durante la segunda mitad de julio, todo indica que el fenómeno seguirá presente en San Juan durante las próximas semanas. Así lo explicó la investigadora del clima Agustina Albeiro, quien en diálogo con Canal 8 señaló que la provincia ya ingresó en una etapa del invierno donde las temperaturas comienzan a recuperarse y el Zonda gana protagonismo.
Más Zonda, temperaturas de hasta 20° y nuevas nevadas: así seguirá el tiempo
Luego de una segunda quincena de julio marcada por reiterados episodios de viento Zonda, especialistas anticipan que el fenómeno continuará durante agosto. Agustina Albeiro explicó que el patrón está asociado al fenómeno de El Niño y adelantó que también se esperan nuevas nevadas en la cordillera.