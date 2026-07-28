Más Zonda, temperaturas de hasta 20° y nuevas nevadas: así seguirá el tiempo

Según la investigadora, la repetición de eventos de Zonda que se observó en las últimas semanas responde al actual comportamiento del fenómeno El Niño, que modifica la circulación atmosférica y favorece tanto las nevadas en alta montaña como la llegada del viento cálido al valle.

"Estas situaciones repetidas de eventos Zonda que venimos teniendo son producidas por la presencia del fenómeno de El Niño", afirmó. "No siempre que hay Zonda está nevando en la cordillera y viceversa, pero es un patrón bastante compatible", sostuvo.

En ese sentido, destacó que las nevadas continúan siendo muy importantes para San Juan porque alimentan las cuencas hídricas que abastecen a la provincia durante el verano.

Albeiro adelantó que para el 31 de julio está previsto el ingreso de un nuevo sistema de inestabilidad que afectará la cordillera de Calingasta e Iglesia, con precipitaciones níveas que luego tendrán repercusión sobre el valle de Tulum.

Según explicó, ese escenario volvería a favorecer la presencia de viento Zonda, acompañado por un aumento de la temperatura y ráfagas provenientes del sector oeste. La especialista recordó que agosto históricamente es el período con mayor frecuencia de este fenómeno meteorológico en San Juan.

"Agosto es el mes de los Zondas; es cuando existe la mayor tendencia a que ocurran estos eventos", señaló. Sin embargo, remarcó que no se trata de un fenómeno exclusivo de ese mes. "Todavía tenemos por delante agosto y septiembre, que son los meses donde mayormente recibimos viento Zonda", concluyó.