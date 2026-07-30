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El más buscado: así fue la captura y detención de Marín en Villa Obrera

Las cámaras registraron el momento exacto de la detención de Matías Marín en Villa Obrera. Lo encontraron autolesionándose, tuvieron que llamar una ambulancia y vecinos intentaron lincharlo cuando lo sacaban esposado. Había matado a Gemma 29 días después de que ella lo denunciara.

Las imágenes lo muestran todo. El ingreso de los efectivos a una vivienda de Villa Obrera, en Chimbas, el instante en que Matías Exequiel Marín es esposado y el tenso momento en que los uniformados tuvieron que contener a los vecinos que intentaban agredirlo mientras era retirado del lugar. La búsqueda que había comenzado a las 6:40 de la mañana, cuando Gemma Giselle Álvarez perdía la vida en La Costanera, terminó con esas imágenes.

Marín fue localizado gracias al aviso de un vecino que advirtió su presencia en el barrio y alertó a la Policía. Al momento de ser encontrado, el hombre presentaba heridas en las muñecas: según fuentes calificadas, estaba cortándoselas cuando los efectivos ingresaron a la vivienda, lo que obligó a llamar de urgencia a una ambulancia.

Los investigadores trabajan para determinar si esas heridas son producto de un intento de quitarse la vida o si fueron provocadas por vecinos que lograron reducirlo antes de que llegara la Policía.

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La detención generó una escena de alta tensión en la zona. Varios vecinos reconocieron al acusado e intentaron agredirlo mientras era retirado esposado por los efectivos. La Policía tuvo que intervenir para controlar la situación y proteger al detenido hasta trasladarlo a una dependencia policial. La indignación en el barrio era palpable: horas antes, la provincia entera había conocido el brutal femicidio de una madre de 34 años que iba camino al trabajo.

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La reconstrucción de la causa, a cargo del fiscal Nicolás Schiattino, incorporó nuevos elementos que grafican la violencia del ataque. Marín, que se desempeñaba como chofer de Uber, persiguió deliberadamente a Gemma con su automóvil mientras ella circulaba en motocicleta. La acorraló cerca de una planta eléctrica en la zona de La Costanera, provocó que la moto se desestabilizara y la mujer cayera violentamente al asfalto. Luego bajó del auto y la atacó con un objeto cortopunzante, quitándole la vida en el lugar.

Un efectivo policial que prestaba servicio en una planta transformadora cercana escuchó los gritos de Gemma y efectuó un disparo al aire con su arma reglamentaria para intentar disuadir al agresor. La detonación provocó que Marín interrumpiera su accionar. En ese momento, el sospechoso tomó un arma de fuego que llevaba consigo, abandonó el vehículo y escapó corriendo a campo traviesa hacia el sector norte del descampado lindante al predio.

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