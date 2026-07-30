Las imágenes lo muestran todo. El ingreso de los efectivos a una vivienda de Villa Obrera, en Chimbas, el instante en que Matías Exequiel Marín es esposado y el tenso momento en que los uniformados tuvieron que contener a los vecinos que intentaban agredirlo mientras era retirado del lugar. La búsqueda que había comenzado a las 6:40 de la mañana, cuando Gemma Giselle Álvarez perdía la vida en La Costanera, terminó con esas imágenes.
El más buscado: así fue la captura y detención de Marín en Villa Obrera
Las cámaras registraron el momento exacto de la detención de Matías Marín en Villa Obrera. Lo encontraron autolesionándose, tuvieron que llamar una ambulancia y vecinos intentaron lincharlo cuando lo sacaban esposado. Había matado a Gemma 29 días después de que ella lo denunciara.