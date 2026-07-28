Tras el Zonda, se espera un martes calmo y con leve brisa del Sur

Según los datos oficiales actualizados a las 6:00 de la mañana, la jornada arrancó con una temperatura mínima de 9°C (con una sensación térmica de 9.1°C) y el cielo algo nublado. Se registró una humedad del 76%, una presión atmosférica de 938.8 hPa y una visibilidad óptima de 15 kilómetros, impulsada por un viento leve del Sur que sopla a tan solo 8 km/h.

Para el resto del día se espera un ambiente templado y agradable, con una temperatura máxima que llegará a los 19°C. En cuanto a la salida y puesta del sol, el astro rey se hizo visible a las 08:25 y se ocultará a las 18:57, completando una jornada estable en todo el territorio provincial.