Luego del paso del viento Zonda que azotó a la provincia en las últimas horas, las condiciones meteorológicas comienzan a estabilizarse en San Juan. Para este martes 28 de julio, se prevé una jornada calma, caracterizada por un marcado descenso en la velocidad del viento y una leve brisa del sector Sur.
Tras el Zonda, se espera un martes calmo y con leve brisa del Sur
Tras las intensas ráfagas del viento cálido, la jornada de este martes se presenta agradable, con algo de nubosidad y una máxima que alcanzará los 19°C en la provincia.