Sin clases por el Zonda: Educación suspendió toda la actividad escolar en tres departamentos

Asimismo, la cartera educativa recordó que quedó activado el Plan de Contingencia previsto en la Resolución N.º 12277-ME-2024, que establece el protocolo de actuación frente a fenómenos climáticos que puedan afectar el normal dictado de clases.

Alerta por viento Zonda

La suspensión se da en el marco de las alertas meteorológicas vigentes para distintos sectores de la provincia.

El alerta amarillo rige para la precordillera de Calingasta, Pocito, Rivadavia y Sarmiento, además de los departamentos Ullum y Zonda, donde se esperan vientos de entre 30 y 45 km/h, con ráfagas que podrían superar los 70 km/h.

En tanto, las zonas bajo alerta naranja podrían registrar las condiciones más severas, con vientos sostenidos de 45 a 60 km/h y ráfagas cercanas a los 100 km/h. Según el pronóstico, el fenómeno también podría provocar una importante reducción de la visibilidad por polvo en suspensión, un brusco aumento de la temperatura y una marcada disminución de la humedad.

Desde el Ministerio de Educación señalaron que continuarán monitoreando la evolución del fenómeno y no descartaron nuevas medidas si las condiciones meteorológicas así lo requieren.