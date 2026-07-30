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Sin clases por el Zonda: Educación suspendió toda la actividad escolar en tres departamentos

La medida alcanza a todos los niveles y modalidades, tanto de escuelas públicas como privadas, y también deja sin efecto los llamados docentes previstos para esa jornada.

Ante el pronóstico de un intenso viento Zonda para este viernes 31 de julio, el Ministerio de Educación de San Juan decidió suspender las actividades escolares en los departamentos Iglesia, Jáchal y Calingasta.

La medida fue adoptada por recomendación de la Dirección de Protección Civil y busca resguardar la seguridad de estudiantes, docentes y personal escolar frente a las condiciones meteorológicas previstas. La suspensión comprende todos los turnos, niveles y modalidades, tanto en establecimientos de gestión estatal como privada.

También se suspendieron los llamados docentes

Además de las clases, Educación informó que quedaron anulados los llamados docentes previstos para este viernes en los tres departamentos alcanzados por la medida. En consecuencia, los directores deberán volver a generar las convocatorias cuando se normalicen las actividades.

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Asimismo, la cartera educativa recordó que quedó activado el Plan de Contingencia previsto en la Resolución N.º 12277-ME-2024, que establece el protocolo de actuación frente a fenómenos climáticos que puedan afectar el normal dictado de clases.

Alerta por viento Zonda

La suspensión se da en el marco de las alertas meteorológicas vigentes para distintos sectores de la provincia.

El alerta amarillo rige para la precordillera de Calingasta, Pocito, Rivadavia y Sarmiento, además de los departamentos Ullum y Zonda, donde se esperan vientos de entre 30 y 45 km/h, con ráfagas que podrían superar los 70 km/h.

En tanto, las zonas bajo alerta naranja podrían registrar las condiciones más severas, con vientos sostenidos de 45 a 60 km/h y ráfagas cercanas a los 100 km/h. Según el pronóstico, el fenómeno también podría provocar una importante reducción de la visibilidad por polvo en suspensión, un brusco aumento de la temperatura y una marcada disminución de la humedad.

Desde el Ministerio de Educación señalaron que continuarán monitoreando la evolución del fenómeno y no descartaron nuevas medidas si las condiciones meteorológicas así lo requieren.

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