Prevén viento Zonda con ráfagas de hasta 70 km/h para este viernes

El organismo también alertó sobre el elevado riesgo de incendios forestales, ya que las condiciones generadas por el viento Zonda favorecen la rápida propagación del fuego y dificultan las tareas de extinción.

En ese sentido, recordó la importancia de no arrojar colillas de cigarrillos en zonas con vegetación, evitar tirar basura que pueda contener materiales inflamables y no realizar fogatas ni quemas de pastizales, hojas o residuos, práctica que se encuentra prohibida por ley.

Para quienes residen en zonas rurales, se recomendó mantener despejados los alrededores de las viviendas mediante franjas de seguridad de al menos cinco metros de ancho, con el objetivo de reducir el riesgo de propagación del fuego hacia las construcciones.

Asimismo, se solicitó que, ante la presencia de humo o el inicio de un incendio, se dé aviso de inmediato a los equipos de emergencia y se cuente con un plan de contingencia que contemple la evacuación de las personas si fuera necesario.

Las autoridades recordaron que cualquier persona que provoque fuego en zonas de alta inflamabilidad o realice quemas ilegales debe ser denunciada al 911.

Ante cualquier emergencia, se encuentran habilitados los teléfonos 911 y 103, correspondiente a Protección Civil.