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Prevén viento Zonda con ráfagas de hasta 70 km/h para este viernes

La zona cordillerana será afectada por vientos del sector oeste con velocidades entre 60 y 80 km/h. Las ráfagas también afectarán al Gran San Juan.

La Dirección de Protección Civil informó que durante la mañana y la tarde de este viernes 31 de julio se prevé la ocurrencia de viento Zonda en distintos sectores de la provincia, por lo que se emitió una alerta amarilla y se pidió a la población extremar las medidas de precaución.

Según el organismo, el fenómeno se presentará con velocidades de entre 30 y 45 kilómetros por hora y ráfagas que podrían superar los 70 kilómetros por hora. Además, advirtió que el Zonda puede provocar una importante reducción de la visibilidad, un brusco aumento de la temperatura y condiciones de muy baja humedad relativa.

Ante este escenario, Protección Civil recomendó prestar atención a posibles riesgos como cables caídos, ramas u objetos sueltos, asegurar puertas y ventanas, conducir con precaución manteniendo la distancia entre vehículos y circular con las luces bajas encendidas. También aconsejó evitar permanecer debajo de árboles, carteles, marquesinas o cualquier estructura que pueda desprenderse por la acción del viento, además de contar con linternas cargadas ante eventuales cortes del suministro eléctrico.

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El organismo también alertó sobre el elevado riesgo de incendios forestales, ya que las condiciones generadas por el viento Zonda favorecen la rápida propagación del fuego y dificultan las tareas de extinción.

En ese sentido, recordó la importancia de no arrojar colillas de cigarrillos en zonas con vegetación, evitar tirar basura que pueda contener materiales inflamables y no realizar fogatas ni quemas de pastizales, hojas o residuos, práctica que se encuentra prohibida por ley.

Para quienes residen en zonas rurales, se recomendó mantener despejados los alrededores de las viviendas mediante franjas de seguridad de al menos cinco metros de ancho, con el objetivo de reducir el riesgo de propagación del fuego hacia las construcciones.

Asimismo, se solicitó que, ante la presencia de humo o el inicio de un incendio, se dé aviso de inmediato a los equipos de emergencia y se cuente con un plan de contingencia que contemple la evacuación de las personas si fuera necesario.

Las autoridades recordaron que cualquier persona que provoque fuego en zonas de alta inflamabilidad o realice quemas ilegales debe ser denunciada al 911.

Ante cualquier emergencia, se encuentran habilitados los teléfonos 911 y 103, correspondiente a Protección Civil.

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