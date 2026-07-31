Donald Trump anunció este jueves que la denominada Junta de Paz alcanzó un acuerdo para avanzar hacia el "desarme total" de Hamas y de otros grupos terroristas que operan en la Franja de Gaza. El presidente estadounidense calificó el entendimiento como "un paso histórico" y aseguró que podría abrir una nueva etapa de estabilidad en Medio Oriente.
Trump anunció un acuerdo para el desarme de Hamas y retirada de Israel de Gaza
El plan prevé una implementación gradual, la creación de una nueva administración palestina y el despliegue de una fuerza internacional para garantizar la seguridad en el enclave costero.