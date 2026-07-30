San Juan comenzará este viernes a despedir a cuatro de las siete víctimas fatales del accidente aéreo ocurrido en Valle Fértil. Si bien el horario definitivo dependerá de la finalización de las actuaciones judiciales en la Morgue Judicial, se espera que a partir de las 7 comiencen a llegar a la Catedral los restos del subjefe de la Policía, Germán Videla; el jefe de Bomberos, Rubén Castro; el subjefe de Bomberos, Jorge Carbajal; y el director de Protección Civil, Carlos Heredia.
La Catedral ya está preparada para recibir a las familias y comenzar la despedida
Se espera que desde las 7 comiencen a llegar a la Catedral los restos de los cuatro sanjuaninos fallecidos en la tragedia aérea de Valle Fértil. A las 9 habrá una misa de cuerpo presente y, una hora más tarde, una oración interreligiosa. Durante las primeras horas, el velorio será exclusivo para familiares y allegados.