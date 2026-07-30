La Catedral ya está preparada para recibir a las familias y comenzar la despedida

Por expreso pedido de las familias, las primeras horas del velorio estarán reservadas exclusivamente para los allegados más cercanos. Una vez finalizado ese momento de intimidad, las puertas de la Catedral se abrirán para que la comunidad pueda acercarse a brindar el último homenaje a quienes perdieron la vida mientras participaban de una capacitación sobre combate de incendios forestales.

Por el momento, no fue informado el horario de cierre del velorio, ya que dependerá del desarrollo de la ceremonia y del acompañamiento de la comunidad. Tras la despedida, los cuatro funcionarios serán trasladados al Panteón Provincial, en el Cementerio de la Capital, donde permanecerán inicialmente hasta que cada familia defina el destino final de sus restos.

En tanto, todavía no se confirmó dónde serán velados el piloto Matías Valenzuela y los brigadistas de la Agencia Federal de Emergencias Andrés Bosch y Rodrigo Aimetta, quienes eran oriundos de otras provincias.