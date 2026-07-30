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La Catedral ya está preparada para recibir a las familias y comenzar la despedida

Se espera que desde las 7 comiencen a llegar a la Catedral los restos de los cuatro sanjuaninos fallecidos en la tragedia aérea de Valle Fértil. A las 9 habrá una misa de cuerpo presente y, una hora más tarde, una oración interreligiosa. Durante las primeras horas, el velorio será exclusivo para familiares y allegados.

San Juan comenzará este viernes a despedir a cuatro de las siete víctimas fatales del accidente aéreo ocurrido en Valle Fértil. Si bien el horario definitivo dependerá de la finalización de las actuaciones judiciales en la Morgue Judicial, se espera que a partir de las 7 comiencen a llegar a la Catedral los restos del subjefe de la Policía, Germán Videla; el jefe de Bomberos, Rubén Castro; el subjefe de Bomberos, Jorge Carbajal; y el director de Protección Civil, Carlos Heredia.

Durante toda la jornada del jueves, el principal templo de la provincia fue acondicionado para recibir a familiares, compañeros de trabajo, autoridades y vecinos que deseen acompañar la despedida. En paralelo, la Municipalidad de Capital realizó tareas de limpieza y ordenamiento en los alrededores, además de restringir el estacionamiento sobre avenida Ignacio de la Roza y calle Rivadavia para facilitar el acceso.

De acuerdo con lo previsto, a las 9 se celebrará una misa de cuerpo presente, mientras que a las 10 tendrá lugar una oración interreligiosa encabezada por representantes de distintos credos junto a los obispos de la provincia.

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Por expreso pedido de las familias, las primeras horas del velorio estarán reservadas exclusivamente para los allegados más cercanos. Una vez finalizado ese momento de intimidad, las puertas de la Catedral se abrirán para que la comunidad pueda acercarse a brindar el último homenaje a quienes perdieron la vida mientras participaban de una capacitación sobre combate de incendios forestales.

Por el momento, no fue informado el horario de cierre del velorio, ya que dependerá del desarrollo de la ceremonia y del acompañamiento de la comunidad. Tras la despedida, los cuatro funcionarios serán trasladados al Panteón Provincial, en el Cementerio de la Capital, donde permanecerán inicialmente hasta que cada familia defina el destino final de sus restos.

En tanto, todavía no se confirmó dónde serán velados el piloto Matías Valenzuela y los brigadistas de la Agencia Federal de Emergencias Andrés Bosch y Rodrigo Aimetta, quienes eran oriundos de otras provincias.

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