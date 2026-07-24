El gobernador Marcelo Orrego visitó el stand de Orrego en la 138° Exposición Rural en Palermo. Este espacio exhibe las tradiciones, cultura y potencial productivo de San Juan en Buenos Aires, reforzando el interés provincial en el desarrollo futuro y el impulso del turismo como motor de empleo.
Orrego recorrió el stand de San Juan en la Rural de Palermo
El gobernador Marcelo Orrego, visitó el espacio provincial, acompañando a los sanjuaninos que llevan las tradiciones locales al escenario agroindustrial más importante del país