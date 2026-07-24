Orrego recorrió el stand de San Juan en la Rural de Palermo

El mandatario recorrió el lote 12 del predio, conversó con los protagonistas de la muestra y expresó orgullo por la puesta en escena y su impacto positivo entre los visitantes.

El stand es un reflejo del compromiso de la gestión del Gobierno de San Juan con el desarrollo económico regional. Este espacio, financiado por el Consejo Federal de Inversiones (CFI), se consolida como un punto de atracción clave para familias y turistas extranjeros. Entre las propuestas destacadas, los visitantes participan de la dinámica "Pasaporte San Juan", que permite descubrir sabores y rutas turísticas locales a través de juegos y talleres.