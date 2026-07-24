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Orrego recorrió el stand de San Juan en la Rural de Palermo

El gobernador Marcelo Orrego, visitó el espacio provincial, acompañando a los sanjuaninos que llevan las tradiciones locales al escenario agroindustrial más importante del país

El gobernador Marcelo Orrego visitó el stand de Orrego en la 138° Exposición Rural en Palermo. Este espacio exhibe las tradiciones, cultura y potencial productivo de San Juan en Buenos Aires, reforzando el interés provincial en el desarrollo futuro y el impulso del turismo como motor de empleo.

El mandatario recorrió el lote 12 del predio, conversó con los protagonistas de la muestra y expresó orgullo por la puesta en escena y su impacto positivo entre los visitantes.

El stand es un reflejo del compromiso de la gestión del Gobierno de San Juan con el desarrollo económico regional. Este espacio, financiado por el Consejo Federal de Inversiones (CFI), se consolida como un punto de atracción clave para familias y turistas extranjeros. Entre las propuestas destacadas, los visitantes participan de la dinámica "Pasaporte San Juan", que permite descubrir sabores y rutas turísticas locales a través de juegos y talleres.

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Uno de los pilares de la muestra es el Mercado Artesanal Tradicional "Luisa Escudero", donde artesanos sanjuaninos realizan demostraciones en vivo de textil y cerámica. Este trabajo, transmitido de generación en generación, representa el empleo genuino que se busca potenciar.

Quienes deseen conocer la oferta de San Juan podrán hacerlo hasta el domingo 26 de julio, en el horario de 9 a 20 horas, en el Predio Ferial La Rural, donde se apuesta a posicionar a la provincia como un modelo de desarrollo y trabajo.

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