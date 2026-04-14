Una seguidilla de siniestros viales con colectivos como protagonistas encendió la preocupación en el departamento San Martín. En menos de 24 horas, se registraron dos choques en distintos puntos de la zona, ambos con personas heridas, aunque sin consecuencias de gravedad.
En menos de un día, dos siniestros viales con colectivos en San Martín
En menos de 24 horas, dos accidentes viales con colectivos involucrados se registraron en San Martín. Un motociclista y un automovilista resultaron heridos, aunque fuera de peligro.