En menos de un día, dos siniestros viales con colectivos en San Martín

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El primero de los hechos ocurrió este martes sobre calle Sarmiento, a pocos metros al este de Belgrano. Allí, un colectivo de la empresa Albardón fue impactado desde atrás por una motocicleta de 110 cc, en circunstancias que aún son materia de investigación. Como consecuencia del choque, el conductor del rodado menor cayó violentamente sobre la calzada y debió ser asistido por personal de emergencias.

El motociclista fue trasladado al hospital departamental, donde ingresó consciente y quedó en observación. Según las primeras informaciones, su estado no reviste gravedad. En tanto, los pasajeros del colectivo no sufrieron lesiones, aunque atravesaron momentos de tensión tras el impacto. Personal policial trabajó en la zona para ordenar el tránsito y realizar las pericias correspondientes, sin descartar que una distracción o la falta de distancia hayan sido factores determinantes.