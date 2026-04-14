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En menos de un día, dos siniestros viales con colectivos en San Martín

En menos de 24 horas, dos accidentes viales con colectivos involucrados se registraron en San Martín. Un motociclista y un automovilista resultaron heridos, aunque fuera de peligro.

Una seguidilla de siniestros viales con colectivos como protagonistas encendió la preocupación en el departamento San Martín. En menos de 24 horas, se registraron dos choques en distintos puntos de la zona, ambos con personas heridas, aunque sin consecuencias de gravedad.

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El primero de los hechos ocurrió este martes sobre calle Sarmiento, a pocos metros al este de Belgrano. Allí, un colectivo de la empresa Albardón fue impactado desde atrás por una motocicleta de 110 cc, en circunstancias que aún son materia de investigación. Como consecuencia del choque, el conductor del rodado menor cayó violentamente sobre la calzada y debió ser asistido por personal de emergencias.

El motociclista fue trasladado al hospital departamental, donde ingresó consciente y quedó en observación. Según las primeras informaciones, su estado no reviste gravedad. En tanto, los pasajeros del colectivo no sufrieron lesiones, aunque atravesaron momentos de tensión tras el impacto. Personal policial trabajó en la zona para ordenar el tránsito y realizar las pericias correspondientes, sin descartar que una distracción o la falta de distancia hayan sido factores determinantes.

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El segundo episodio se había registrado horas antes, durante la noche del lunes, en la intersección de calles Storni y Cafrino. En ese caso, un utilitario Renault Kangoo conducido por un joven de 27 años, de apellido Tello, colisionó contra un colectivo de la empresa El Triunfo.

Producto del impacto, el automovilista sufrió golpes y fue asistido en el lugar antes de ser trasladado al hospital de San Martín. Al igual que en el otro hecho, las lesiones fueron leves y no hubo otros heridos entre los ocupantes del transporte público.

Ambos episodios, ocurridos en un corto lapso de tiempo y con características similares, volvieron a poner el foco en la seguridad vial en el departamento. Las autoridades avanzan con las investigaciones para determinar la mecánica de los hechos y establecer responsabilidades.

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