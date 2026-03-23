"
San Juan 8
San Juan 8 San Juan 8
San Juan 8
La Red SJ en vivo
Canal 8 en Vivo
San Juan 8 > Policiales > siniestro vial

Impactante siniestro vial en Albardón: un motociclista gravemente herido

Un motociclista y un auto protagonizaron un grave siniestro vial en inmediaciones del Parque de Albardón.

Un violento siniestro vial se registró en la mañana de este sábado en inmediaciones del Parque de Albardón, generando conmoción entre vecinos y transeúntes. El hecho ocurrió sobre calle Sarmiento, donde, por causas que aún son materia de investigación, colisionaron un automóvil y una motocicleta.

Como consecuencia del fuerte impacto, el conductor del rodado menor sufrió múltiples politraumatismos y debió ser asistido de urgencia por personal médico, que lo trasladó al hospital para su atención.

La magnitud del choque quedó registrada en imágenes captadas por cámaras de seguridad del Buffet Latinoamericano, donde se puede observar la violencia del impacto y la rápida intervención de las personas que iba dentro del auto.

Te puede interesar...

Embed

Temas

Te puede interesar