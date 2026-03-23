Un violento siniestro vial se registró en la mañana de este sábado en inmediaciones del Parque de Albardón, generando conmoción entre vecinos y transeúntes. El hecho ocurrió sobre calle Sarmiento, donde, por causas que aún son materia de investigación, colisionaron un automóvil y una motocicleta.
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Impactante siniestro vial en Albardón: un motociclista gravemente herido
Un motociclista y un auto protagonizaron un grave siniestro vial en inmediaciones del Parque de Albardón.