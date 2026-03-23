Impactante siniestro vial en Albardón: un motociclista gravemente herido

Como consecuencia del fuerte impacto, el conductor del rodado menor sufrió múltiples politraumatismos y debió ser asistido de urgencia por personal médico, que lo trasladó al hospital para su atención.

La magnitud del choque quedó registrada en imágenes captadas por cámaras de seguridad del Buffet Latinoamericano, donde se puede observar la violencia del impacto y la rápida intervención de las personas que iba dentro del auto.