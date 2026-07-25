La tarde de este sábado estuvo marcada por los problemas en el servicio eléctrico que afectaron a distintos puntos del Gran San Juan. Lo que comenzó con cortes breves y reiterados "parpadeos" de tensión terminó convirtiéndose en un apagón que, en algunos sectores, se extendía varias horas después y mantenía a cientos de vecinos sin suministro.
Tras cortes de luz en el Gran San Juan, Naturgy informó que trabaja para normalizar el servicio
Mientras el servicio volvió en algunas zonas, un amplio sector de Rivadavia continuaba sin luz al cierre de esta nota y Naturgy confirmó que la falla se originó en la Estación Transformadora Punta de Rieles.