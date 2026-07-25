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Tras cortes de luz en el Gran San Juan, Naturgy informó que trabaja para normalizar el servicio

Mientras el servicio volvió en algunas zonas, un amplio sector de Rivadavia continuaba sin luz al cierre de esta nota y Naturgy confirmó que la falla se originó en la Estación Transformadora Punta de Rieles.

La tarde de este sábado estuvo marcada por los problemas en el servicio eléctrico que afectaron a distintos puntos del Gran San Juan. Lo que comenzó con cortes breves y reiterados "parpadeos" de tensión terminó convirtiéndose en un apagón que, en algunos sectores, se extendía varias horas después y mantenía a cientos de vecinos sin suministro.

Los primeros inconvenientes se registraron durante la siesta. En Chimbas hubo dos interrupciones breves del servicio que luego fueron normalizadas, mientras que en Capital también se reportaron cortes de energía en distintos barrios. En Pocito y Santa Lucía, en tanto, los usuarios denunciaron reiterados bajones de tensión, una situación que generó preocupación por los posibles daños que estas variaciones pueden ocasionar en electrodomésticos y equipos electrónicos.

Sin embargo, la situación más complicada se vivía en Rivadavia. Al momento de la publicación de esta nota, un amplio sector comprendido desde avenida Libertador y calle Meglioli hacia el oeste continuaba sin electricidad. Según relataron vecinos de la zona, el corte se produjo alrededor de las 19 y el servicio todavía no había sido restablecido.

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Frente a los numerosos reclamos de los usuarios, Naturgy San Juan informó que la interrupción del suministro registrada este sábado en Chimbas y Rivadavia se produjo como consecuencia de una falla en la Estación Transformadora Punta de Rieles. Desde la distribuidora explicaron que, tras recibir los reportes, personal técnico fue desplegado para trabajar en la reparación y restablecer el servicio a la mayor brevedad posible, al tiempo que indicaron que comunicarán oficialmente cuando la normalización sea total.

Pese a esa explicación, el malestar entre los vecinos crecía con el correr de las horas, especialmente en Rivadavia, donde muchas familias seguían sin energía eléctrica al caer la noche y aguardaban la restitución del servicio.

Desde Naturgy también recordaron que los usuarios pueden realizar consultas y reclamos a través de la Oficina Virtual o comunicarse con la línea gratuita 0800-666-3637, mientras continúan las tareas para solucionar la falla que provocó los cortes de este sábado.

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