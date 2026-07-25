Tras cortes de luz en el Gran San Juan, Naturgy informó que trabaja para normalizar el servicio

Frente a los numerosos reclamos de los usuarios, Naturgy San Juan informó que la interrupción del suministro registrada este sábado en Chimbas y Rivadavia se produjo como consecuencia de una falla en la Estación Transformadora Punta de Rieles. Desde la distribuidora explicaron que, tras recibir los reportes, personal técnico fue desplegado para trabajar en la reparación y restablecer el servicio a la mayor brevedad posible, al tiempo que indicaron que comunicarán oficialmente cuando la normalización sea total.

Pese a esa explicación, el malestar entre los vecinos crecía con el correr de las horas, especialmente en Rivadavia, donde muchas familias seguían sin energía eléctrica al caer la noche y aguardaban la restitución del servicio.

Desde Naturgy también recordaron que los usuarios pueden realizar consultas y reclamos a través de la Oficina Virtual o comunicarse con la línea gratuita 0800-666-3637, mientras continúan las tareas para solucionar la falla que provocó los cortes de este sábado.