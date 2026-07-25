Ni Otamendi ni Correa cambiaron la historia: River cayó ante Barracas y sigue sin reaccionar

El tanto desacomodó al conjunto de Núñez, que monopolizó la posesión de la pelota durante gran parte del encuentro, aunque casi nunca encontró la manera de romper el sólido bloque defensivo armado por Damián Ayude.

Antes del descanso, River llegó a festejar el empate gracias a un cabezazo de Lucas Martínez Quarta, pero el VAR anuló correctamente la acción por posición adelantada. Sobre el cierre de la primera etapa también reclamó un penal sobre Lautaro Pereyra, aunque el árbitro Nazareno Arasa dejó seguir y desde la cabina tampoco hubo llamado.

En el complemento el libreto prácticamente no cambió. River empujó, adelantó sus líneas y Coudet apostó por poblar el ataque con varios delanteros, pero el dominio territorial nunca se transformó en situaciones claras.

La ocasión más peligrosa llegó con un potente tiro libre de Facundo Colidio, cuyo remate se estrelló en el travesaño. También Lucas Beltrán tuvo una chance de cabeza, aunque Barracas resistió sin mayores sobresaltos y defendió con firmeza la ventaja conseguida en el primer tiempo.

En el tramo final apareció Ángel Correa intentando darle otra dinámica al ataque, pero tampoco alcanzó para romper una defensa que prácticamente no cometió errores.

¡RIVER LO EMPATÓ, EL VAR LO ANULÓ!



Martínez Quarta ponía el empate transitorío, pero el VAR lo anuló por fuera de juego.



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El pitazo final encontró a River nuevamente sin respuestas futbolísticas y envuelto en un clima de preocupación. La derrota significó el segundo golpe consecutivo para un equipo que todavía no logra encontrar funcionamiento bajo el ciclo de Eduardo Coudet y que comenzó el Clausura con un duro traspié ante su gente.

Ahora el Millonario intentará recuperarse el próximo miércoles, cuando visite a Gimnasia y Esgrima La Plata por la segunda fecha del campeonato. Luego llegará un nuevo desafío internacional con los octavos de final de la Copa Sudamericana, donde buscará dejar atrás un inicio de semestre muy lejos del esperado.